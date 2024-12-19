Prism 圖標

Prism 價格 (PRISM)

USD

Prism (PRISM) 實時價格圖表

$0.00152868
$0.00152868$0.00152868
-0.10%(1D)

今天 Prism (PRISM) 的價格

今天 Prism (PRISM) 的實時價格爲 0.00152949 USD。目前其市值爲 $ 2.81M USD。PRISM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Prism 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 996.87 USD
- Prism 當天價格變化爲 -0.12%
- 其循環供應量爲 1.84B USD

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Prism (PRISM) 價格表現 USD

今天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013945689
在過去60天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011937611
在過去90天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000658816384989474

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.12%
30天$ +0.0013945689+91.18%
60天$ +0.0011937611+78.05%
90天$ +0.000658816384989474+75.67%

Prism (PRISM) 價格分析

Prism 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00151425
$ 0.00151425$ 0.00151425

$ 0.00156117
$ 0.00156117$ 0.00156117

$ 0.04643859
$ 0.04643859$ 0.04643859

+0.47%

-0.12%

-1.68%

Prism (PRISM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 996.87
$ 996.87$ 996.87

1.84B
1.84B 1.84B

什麼是Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions

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Prism (PRISM) 資源

官網

大家還在問：關於 Prism (PRISM) 的其他問題

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PRISM 兌換爲當地貨幣

1 PRISM 兌換 AUD
A$0.0024318891
1 PRISM 兌換 GBP
0.0012082971
1 PRISM 兌換 EUR
0.0014683104
1 PRISM 兌換 USD
$0.00152949
1 PRISM 兌換 MYR
RM0.006882705
1 PRISM 兌換 TRY
0.0536392143
1 PRISM 兌換 JPY
¥0.2398393269
1 PRISM 兌換 RUB
0.1582104456
1 PRISM 兌換 INR
0.130159599
1 PRISM 兌換 IDR
Rp25.0736025456
1 PRISM 兌換 PHP
0.0903469743
1 PRISM 兌換 EGP
￡E.0.077851041
1 PRISM 兌換 BRL
R$0.0095440176
1 PRISM 兌換 CAD
C$0.0021871707
1 PRISM 兌換 BDT
0.1827893499
1 PRISM 兌換 NGN
2.3749767771
1 PRISM 兌換 UAH
0.0642079902
1 PRISM 兌換 VES
Bs0.0764745
1 PRISM 兌換 PKR
Rs0.4256723619
1 PRISM 兌換 KZT
0.8024469285
1 PRISM 兌換 THB
฿0.0528438795
1 PRISM 兌換 TWD
NT$0.0499072587
1 PRISM 兌換 CHF
Fr0.0013612461
1 PRISM 兌換 HKD
HK$0.0118841373
1 PRISM 兌換 MAD
.د.م0.0153407847