Prism 價格 (PRISM)
今天 Prism (PRISM) 的實時價格爲 0.00152949 USD。目前其市值爲 $ 2.81M USD。PRISM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Prism 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 996.87 USD
- Prism 當天價格變化爲 -0.12%
- 其循環供應量爲 1.84B USD
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今天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013945689。
在過去60天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011937611。
在過去90天內，Prism 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000658816384989474。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.12%
|30天
|$ +0.0013945689
|+91.18%
|60天
|$ +0.0011937611
|+78.05%
|90天
|$ +0.000658816384989474
|+75.67%
Prism 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.47%
-0.12%
-1.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions
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|1 PRISM 兌換 AUD
A$0.0024318891
|1 PRISM 兌換 GBP
￡0.0012082971
|1 PRISM 兌換 EUR
€0.0014683104
|1 PRISM 兌換 USD
$0.00152949
|1 PRISM 兌換 MYR
RM0.006882705
|1 PRISM 兌換 TRY
₺0.0536392143
|1 PRISM 兌換 JPY
¥0.2398393269
|1 PRISM 兌換 RUB
₽0.1582104456
|1 PRISM 兌換 INR
₹0.130159599
|1 PRISM 兌換 IDR
Rp25.0736025456
|1 PRISM 兌換 PHP
₱0.0903469743
|1 PRISM 兌換 EGP
￡E.0.077851041
|1 PRISM 兌換 BRL
R$0.0095440176
|1 PRISM 兌換 CAD
C$0.0021871707
|1 PRISM 兌換 BDT
৳0.1827893499
|1 PRISM 兌換 NGN
₦2.3749767771
|1 PRISM 兌換 UAH
₴0.0642079902
|1 PRISM 兌換 VES
Bs0.0764745
|1 PRISM 兌換 PKR
Rs0.4256723619
|1 PRISM 兌換 KZT
₸0.8024469285
|1 PRISM 兌換 THB
฿0.0528438795
|1 PRISM 兌換 TWD
NT$0.0499072587
|1 PRISM 兌換 CHF
Fr0.0013612461
|1 PRISM 兌換 HKD
HK$0.0118841373
|1 PRISM 兌換 MAD
.د.م0.0153407847