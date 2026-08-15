PONSTAR 今日價格

PONSTAR (PONSTAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.93%。目前 PONSTAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PONSTAR。

PONSTAR 目前市值在 $ 28,386 排名第 #-，流通供應量為 836.37M PONSTAR。過去 24 小時內，PONSTAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PONSTAR 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -6.95%。過去一天，總交易量達到 --。

PONSTAR（PONSTAR）市場資訊

市值 $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K 流通量 836.37M 836.37M 836.37M 總供應量 836,374,786.2645952 836,374,786.2645952 836,374,786.2645952

PONSTAR 的目前市值為 $ 28.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PONSTAR 的流通量為 836.37M，總供應量是 836374786.2645952，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.39K。