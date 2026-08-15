Polymarket USD 今日價格

Polymarket USD (PUSD) 今日實時價格為 $ 0,999772，過去 24 小時內變化了 0,02%。目前 PUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0,999772 每 PUSD。

Polymarket USD 目前市值在 $ 174.206.518 排名第 #-，流通供應量為 463,33M PUSD。過去 24 小時內，PUSD 的交易價格在 $ 0,999413（低點）和 $ 1,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,071，而歷史最低價為 $ 0,988297。

短期表現方面，PUSD 在過去一小時內波動了 +%0,00，過去7 天內波動了 -%0,00。過去一天，總交易量達到 $ 25,00K。

Polymarket USD（PUSD）市場資訊

市值 $ 174,21M$ 174,21M $ 174,21M 成交量（24H） $ 25,00K$ 25,00K $ 25,00K 完全稀釋市值 $ 174,21M$ 174,21M $ 174,21M 流通量 463,33M 463,33M 463,33M 總供應量 463.327.497,894586 463.327.497,894586 463.327.497,894586

Polymarket USD 的目前市值為 $ 174,21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25,00K。PUSD 的流通量為 463,33M，總供應量是 463327497.894586，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 174,21M。