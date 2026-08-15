Polymarket PreStocks 今日價格

Polymarket PreStocks (POLYMARKET) 今日實時價格為 $ 144.89，過去 24 小時內變化了 3.36%。目前 POLYMARKET 兌 USD 的匯率為 $ 144.89 每 POLYMARKET。

Polymarket PreStocks 目前市值在 $ 698,198 排名第 #-，流通供應量為 4.82K POLYMARKET。過去 24 小時內，POLYMARKET 的交易價格在 $ 140.11（低點）和 $ 148.55（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 193.79，而歷史最低價為 $ 102.16。

短期表現方面，POLYMARKET 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +3.09%。過去一天，總交易量達到 $ 12.37K。

Polymarket PreStocks（POLYMARKET）市場資訊

市值 $ 698.20K$ 698.20K $ 698.20K 成交量（24H） $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K 完全稀釋市值 $ 698.20K$ 698.20K $ 698.20K 流通量 4.82K 4.82K 4.82K 總供應量 4,818.966884664 4,818.966884664 4,818.966884664

Polymarket PreStocks 的目前市值為 $ 698.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.37K。POLYMARKET 的流通量為 4.82K，總供應量是 4818.966884664，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 698.20K。