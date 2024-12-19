PIRB 圖標

PIRB 價格 (PIRB)

USD

PIRB (PIRB) 實時價格圖表

$0.01834966
$0.01834966$0.01834966
-4.40%(1D)

今天 PIRB (PIRB) 的價格

今天 PIRB (PIRB) 的實時價格爲 0.01834966 USD。目前其市值爲 $ 1.27M USD。PIRB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PIRB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 328.64 USD
- PIRB 當天價格變化爲 -4.43%
- 其循環供應量爲 69.42M USD

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PIRB (PIRB) 價格表現 USD

今天內，PIRB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008514544645336
在過去30天內，PIRB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020739574
在過去60天內，PIRB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018844238
在過去90天內，PIRB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.007241126553349923

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0008514544645336-4.43%
30天$ -0.0020739574-11.30%
60天$ -0.0018844238-10.26%
90天$ +0.007241126553349923+65.19%

PIRB (PIRB) 價格分析

PIRB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01776571
$ 0.01776571$ 0.01776571

$ 0.01938389
$ 0.01938389$ 0.01938389

$ 0.03621873
$ 0.03621873$ 0.03621873

-0.42%

-4.43%

-30.37%

PIRB (PIRB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 328.64
$ 328.64$ 328.64

69.42M
69.42M 69.42M

什麼是PIRB (PIRB)

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PIRB (PIRB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PIRB (PIRB) 的其他問題

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PIRB 兌換爲當地貨幣

1 PIRB 兌換 AUD
A$0.0291759594
1 PIRB 兌換 GBP
0.0144962314
1 PIRB 兌換 EUR
0.0176156736
1 PIRB 兌換 USD
$0.01834966
1 PIRB 兌換 MYR
RM0.08257347
1 PIRB 兌換 TRY
0.6435225762
1 PIRB 兌換 JPY
¥2.8777771778
1 PIRB 兌換 RUB
1.898272327
1 PIRB 兌換 INR
1.5619230592
1 PIRB 兌換 IDR
Rp300.8140502304
1 PIRB 兌換 PHP
1.083547423
1 PIRB 兌換 EGP
￡E.0.933997694
1 PIRB 兌換 BRL
R$0.1152358648
1 PIRB 兌換 CAD
C$0.0262400138
1 PIRB 兌換 BDT
2.1929678666
1 PIRB 兌換 NGN
28.4931685514
1 PIRB 兌換 UAH
0.7703187268
1 PIRB 兌換 VES
Bs0.917483
1 PIRB 兌換 PKR
Rs5.1068938746
1 PIRB 兌換 KZT
9.627149119
1 PIRB 兌換 THB
฿0.6341642496
1 PIRB 兌換 TWD
NT$0.5989329024
1 PIRB 兌換 CHF
Fr0.0163311974
1 PIRB 兌換 HKD
HK$0.1425768582
1 PIRB 兌換 MAD
.د.م0.1840470898