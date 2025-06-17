PiP 價格 (PIP)
今天 PiP (PIP) 的實時價格爲 19.01 USD。目前其市值爲 $ 14.94M USD。PIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PiP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PiP 當天價格變化爲 -14.13%
- 其循環供應量爲 786.09K USD
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今天內，PiP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.12945279629946。
在過去30天內，PiP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.2421085760。
在過去60天內，PiP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +40.0175346810。
在過去90天內，PiP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.641993331071265。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -3.12945279629946
|-14.13%
|30天
|$ +21.2421085760
|+111.74%
|60天
|$ +40.0175346810
|+210.51%
|90天
|$ +14.641993331071265
|+335.21%
PiP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.99%
-14.13%
-22.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
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|1 PIP 兌換 VND
₫500,248.15
|1 PIP 兌換 AUD
A$29.0853
|1 PIP 兌換 GBP
￡13.8773
|1 PIP 兌換 EUR
€16.3486
|1 PIP 兌換 USD
$19.01
|1 PIP 兌換 MYR
RM80.6024
|1 PIP 兌換 TRY
₺748.6138
|1 PIP 兌換 JPY
¥2,754.549
|1 PIP 兌換 RUB
₽1,495.8969
|1 PIP 兌換 INR
₹1,640.9432
|1 PIP 兌換 IDR
Rp311,639.2944
|1 PIP 兌換 KRW
₩26,041.0386
|1 PIP 兌換 PHP
₱1,079.9581
|1 PIP 兌換 EGP
￡E.952.5911
|1 PIP 兌換 BRL
R$103.9847
|1 PIP 兌換 CAD
C$25.6635
|1 PIP 兌換 BDT
৳2,323.7824
|1 PIP 兌換 NGN
₦29,381.6659
|1 PIP 兌換 UAH
₴789.4853
|1 PIP 兌換 VES
Bs1,939.02
|1 PIP 兌換 PKR
Rs5,383.632
|1 PIP 兌換 KZT
₸9,743.5755
|1 PIP 兌換 THB
฿618.9656
|1 PIP 兌換 TWD
NT$561.3653
|1 PIP 兌換 AED
د.إ69.7667
|1 PIP 兌換 CHF
Fr15.3981
|1 PIP 兌換 HKD
HK$149.0384
|1 PIP 兌換 MAD
.د.م172.991
|1 PIP 兌換 MXN
$359.8593