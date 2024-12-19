PER Project 圖標

PER Project 價格 (PER)

USD

PER Project (PER) 實時價格圖表

$0.00467754
$0.00467754$0.00467754
-7.40%(1D)

今天 PER Project (PER) 的價格

今天 PER Project (PER) 的實時價格爲 0.00467754 USD。目前其市值爲 $ 2.81M USD。PER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PER Project 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 689.21 USD
- PER Project 當天價格變化爲 -7.47%
- 其循環供應量爲 600.00M USD

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PER Project (PER) 價格表現 USD

今天內，PER Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000378154528800446
在過去30天內，PER Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036684571
在過去60天內，PER Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0047007031
在過去90天內，PER Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002059301236077242

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000378154528800446-7.47%
30天$ +0.0036684571+78.43%
60天$ +0.0047007031+100.50%
90天$ +0.002059301236077242+78.65%

PER Project (PER) 價格分析

PER Project 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00447399
$ 0.00447399$ 0.00447399

$ 0.00506953
$ 0.00506953$ 0.00506953

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

-1.67%

-7.47%

-22.01%

PER Project (PER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 689.21
$ 689.21$ 689.21

600.00M
600.00M 600.00M

什麼是PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

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PER Project (PER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PER Project (PER) 的其他問題

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PER 兌換爲當地貨幣

1 PER 兌換 AUD
A$0.0074372886
1 PER 兌換 GBP
0.0036952566
1 PER 兌換 EUR
0.0044904384
1 PER 兌換 USD
$0.00467754
1 PER 兌換 MYR
RM0.02104893
1 PER 兌換 TRY
0.1640413278
1 PER 兌換 JPY
¥0.7335785982
1 PER 兌換 RUB
0.483891513
1 PER 兌換 INR
0.3981522048
1 PER 兌換 IDR
Rp76.6809713376
1 PER 兌換 PHP
0.276208737
1 PER 兌換 EGP
￡E.0.238086786
1 PER 兌換 BRL
R$0.0293749512
1 PER 兌換 CAD
C$0.0066888822
1 PER 兌換 BDT
0.5590128054
1 PER 兌換 NGN
7.2632373366
1 PER 兌換 UAH
0.1963631292
1 PER 兌換 VES
Bs0.233877
1 PER 兌換 PKR
Rs1.3018061574
1 PER 兌換 KZT
2.454071361
1 PER 兌換 THB
฿0.1616557824
1 PER 兌換 TWD
NT$0.1526749056
1 PER 兌換 CHF
Fr0.0041630106
1 PER 兌換 HKD
HK$0.0363444858
1 PER 兌換 MAD
.د.م0.0469157262