PEPi 價格 (PEPI)
今天 PEPi (PEPI) 的實時價格爲 13.87 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PEPI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PEPi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.19K USD
- PEPi 當天價格變化爲 -6.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，PEPi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.96565332889395。
在過去30天內，PEPi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.5471601250。
在過去60天內，PEPi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.7786781650。
在過去90天內，PEPi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -24.64284253173218。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.96565332889395
|-6.50%
|30天
|$ -6.5471601250
|-47.20%
|60天
|$ -6.7786781650
|-48.87%
|90天
|$ -24.64284253173218
|-63.98%
PEPi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.38%
-6.50%
-2.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist.
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|1 PEPI 兌換 AUD
A$22.192
|1 PEPI 兌換 GBP
￡11.2347
|1 PEPI 兌換 EUR
€13.4539
|1 PEPI 兌換 USD
$13.87
|1 PEPI 兌換 MYR
RM62.415
|1 PEPI 兌換 TRY
₺491.2754
|1 PEPI 兌換 JPY
¥2,153.3175
|1 PEPI 兌換 RUB
₽1,430.2744
|1 PEPI 兌換 INR
₹1,201.142
|1 PEPI 兌換 IDR
Rp227,377.0128
|1 PEPI 兌換 PHP
₱812.6433
|1 PEPI 兌換 EGP
￡E.699.048
|1 PEPI 兌換 BRL
R$83.9135
|1 PEPI 兌換 CAD
C$19.8341
|1 PEPI 兌換 BDT
৳1,686.3146
|1 PEPI 兌換 NGN
₦21,604.3281
|1 PEPI 兌換 UAH
₴585.0366
|1 PEPI 兌換 VES
Bs748.98
|1 PEPI 兌換 PKR
Rs3,869.8687
|1 PEPI 兌換 KZT
₸7,358.035
|1 PEPI 兌換 THB
฿479.0698
|1 PEPI 兌換 TWD
NT$456.4617
|1 PEPI 兌換 CHF
Fr12.6217
|1 PEPI 兌換 HKD
HK$107.9086
|1 PEPI 兌換 MAD
.د.م139.3935