PanoVerse 價格 (PANO)
今天 PanoVerse (PANO) 的實時價格爲 0.058739 USD。目前其市值爲 $ 1.64M USD。PANO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PanoVerse 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.86K USD
- PanoVerse 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 28.00M USD
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今天內，PanoVerse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00130331893554214。
在過去30天內，PanoVerse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0292106579。
在過去60天內，PanoVerse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002872748。
在過去90天內，PanoVerse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0121508435196162。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00130331893554214
|-2.17%
|30天
|$ +0.0292106579
|+49.73%
|60天
|$ +0.0002872748
|+0.49%
|90天
|$ -0.0121508435196162
|-17.14%
PanoVerse 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.55%
-2.17%
-20.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
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|1 PANO 兌換 AUD
A$0.0939824
|1 PANO 兌換 GBP
￡0.04640381
|1 PANO 兌換 EUR
€0.05638944
|1 PANO 兌換 USD
$0.058739
|1 PANO 兌換 MYR
RM0.2643255
|1 PANO 兌換 TRY
₺2.05997673
|1 PANO 兌換 JPY
¥9.21379954
|1 PANO 兌換 RUB
₽6.07596216
|1 PANO 兌換 INR
₹4.99986368
|1 PANO 兌換 IDR
Rp962.93427216
|1 PANO 兌換 PHP
₱3.46912534
|1 PANO 兌換 EGP
￡E.2.99157727
|1 PANO 兌換 BRL
R$0.36888092
|1 PANO 兌換 CAD
C$0.08399677
|1 PANO 兌換 BDT
৳7.01989789
|1 PANO 兌換 NGN
₦91.20933181
|1 PANO 兌換 UAH
₴2.46586322
|1 PANO 兌換 VES
Bs2.93695
|1 PANO 兌換 PKR
Rs16.34765109
|1 PANO 兌換 KZT
₸30.81741635
|1 PANO 兌換 THB
฿2.03060723
|1 PANO 兌換 TWD
NT$1.91782835
|1 PANO 兌換 CHF
Fr0.05227771
|1 PANO 兌換 HKD
HK$0.45640203
|1 PANO 兌換 MAD
.د.م0.58915217