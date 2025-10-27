Orgo（ORGO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00565757 24H最低價 $ 0.00792655 24H最高價 歷史最高 $ 0.01118743 最低價 $ 0.00115957 漲跌幅（1H） +2.13% 漲跌幅（1D） -17.65% 漲跌幅（7D） +30.00%

Orgo（ORGO）目前實時價格為 $0.00613543。過去 24 小時內，ORGO 的交易價格在 $ 0.00565757 至 $ 0.00792655 之間波動，市場活躍度顯著。ORGO 的歷史最高價為 $ 0.01118743，歷史最低價為 $ 0.00115957。

從短期表現來看，ORGO 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.13%，過去 24 小時內變動為 -17.65%，過去 7 天內累計變動為 +30.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Orgo（ORGO）市場資訊

市值 $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M 流通量 499.99M 499.99M 499.99M 總供應量 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858

Orgo 的目前市值為 $ 3.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORGO 的流通量為 499.99M，總供應量是 999992021.5364858，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.14M。