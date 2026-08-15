Opus Genesis 今日價格

Opus Genesis (OPUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.32%。目前 OPUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OPUS。

Opus Genesis 目前市值在 $ 835,988 排名第 #-，流通供應量為 999.92M OPUS。過去 24 小時內，OPUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.084014，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OPUS 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 +11.54%。過去一天，總交易量達到 $ 474.45。

Opus Genesis（OPUS）市場資訊

市值 $ 835.99K$ 835.99K $ 835.99K 成交量（24H） $ 474.45$ 474.45 $ 474.45 完全稀釋市值 $ 835.99K$ 835.99K $ 835.99K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

Opus Genesis 的目前市值為 $ 835.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 474.45。OPUS 的流通量為 999.92M，總供應量是 999917386.4849726，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 835.99K。