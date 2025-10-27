ODIN Tools（ODIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00442517 24H最高價 $ 0.00470419 歷史最高 $ 0.00779732 最低價 $ 0.00201723 漲跌幅（1H） +0.11% 漲跌幅（1D） +2.92% 漲跌幅（7D） +52.10%

ODIN Tools（ODIN）目前實時價格為 $0.00455467。過去 24 小時內，ODIN 的交易價格在 $ 0.00442517 至 $ 0.00470419 之間波動，市場活躍度顯著。ODIN 的歷史最高價為 $ 0.00779732，歷史最低價為 $ 0.00201723。

從短期表現來看，ODIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +2.92%，過去 7 天內累計變動為 +52.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ODIN Tools（ODIN）市場資訊

市值 $ 340.96K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 420.66K 流通量 74.86M 總供應量 92,358,312.65659384

ODIN Tools 的目前市值為 $ 340.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ODIN 的流通量為 74.86M，總供應量是 92358312.65659384，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 420.66K。