NOTMEME Agent（NOTMEME）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） -0.93% 漲跌幅（7D） -0.93%

NOTMEME Agent（NOTMEME）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NOTMEME 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NOTMEME 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NOTMEME 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.01%，過去 7 天內累計變動為 -0.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NOTMEME Agent（NOTMEME）市場資訊

市值 $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K 流通量 33.35B 33.35B 33.35B 總供應量 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

NOTMEME Agent 的目前市值為 $ 17.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOTMEME 的流通量為 33.35B，總供應量是 99984792383.97723，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.89K。