nomAI 圖標

nomAI 價格 (NOMAI)

USD

nomAI (NOMAI) 實時價格圖表

$0.02260695
$0.02260695$0.02260695
-22.50%(1D)

今天 nomAI (NOMAI) 的價格

今天 nomAI (NOMAI) 的實時價格爲 0.02260142 USD。目前其市值爲 $ 22.60M USD。NOMAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
nomAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 550.13K USD
- nomAI 當天價格變化爲 -22.54%
- 其循環供應量爲 999.86M USD

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nomAI (NOMAI) 價格表現 USD

今天內，nomAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00658002631241357
在過去30天內，nomAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，nomAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，nomAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00658002631241357-22.54%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

nomAI (NOMAI) 價格分析

nomAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02223106
$ 0.02223106$ 0.02223106

$ 0.03128391
$ 0.03128391$ 0.03128391

$ 0.03360627
$ 0.03360627$ 0.03360627

-4.02%

-22.54%

+35.39%

nomAI (NOMAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

$ 550.13K
$ 550.13K$ 550.13K

999.86M
999.86M 999.86M

什麼是nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

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nomAI (NOMAI) 資源

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NOMAI 兌換爲當地貨幣

1 NOMAI 兌換 AUD
A$0.036162272
1 NOMAI 兌換 GBP
0.0183071502
1 NOMAI 兌換 EUR
0.0219233774
1 NOMAI 兌換 USD
$0.02260142
1 NOMAI 兌換 MYR
RM0.10170639
1 NOMAI 兌換 TRY
0.8007683106
1 NOMAI 兌換 JPY
¥3.5138427674
1 NOMAI 兌換 RUB
2.3306584304
1 NOMAI 兌換 INR
1.9570569578
1 NOMAI 兌換 IDR
Rp370.5150226848
1 NOMAI 兌換 PHP
1.3239911836
1 NOMAI 兌換 EGP
￡E.1.139111568
1 NOMAI 兌換 BRL
R$0.1365125768
1 NOMAI 兌換 CAD
C$0.0323200306
1 NOMAI 兌換 BDT
2.7478806436
1 NOMAI 兌換 NGN
35.2046498346
1 NOMAI 兌換 UAH
0.9533278956
1 NOMAI 兌換 VES
Bs1.22047668
1 NOMAI 兌換 PKR
Rs6.3060221942
1 NOMAI 兌換 KZT
11.99005331
1 NOMAI 兌換 THB
฿0.7811050752
1 NOMAI 兌換 TWD
NT$0.7438127322
1 NOMAI 兌換 CHF
Fr0.0205672922
1 NOMAI 兌換 HKD
HK$0.1758390476
1 NOMAI 兌換 MAD
.د.م0.227144271