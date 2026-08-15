NodalWaves 今日價格

NodalWaves (NODAL) 今日實時價格為 $ 0.0032249，過去 24 小時內變化了 4.83%。目前 NODAL 兌 USD 的匯率為 $ 0.0032249 每 NODAL。

NodalWaves 目前市值在 $ 1,213,887 排名第 #-，流通供應量為 376.41M NODAL。過去 24 小時內，NODAL 的交易價格在 $ 0.00306807（低點）和 $ 0.00330248（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0040084，而歷史最低價為 $ 0.00196783。

短期表現方面，NODAL 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 +41.15%。過去一天，總交易量達到 $ 14.46K。

NodalWaves（NODAL）市場資訊

市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K 完全稀釋市值 $ 32.25M$ 32.25M $ 32.25M 流通量 376.41M 376.41M 376.41M 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

NodalWaves 的目前市值為 $ 1.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.46K。NODAL 的流通量為 376.41M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.25M。