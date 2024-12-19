NFTX 價格 (NFTX)
今天 NFTX (NFTX) 的實時價格爲 34.79 USD。目前其市值爲 $ 14.59M USD。NFTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.39K USD
- NFTX 當天價格變化爲 +13.76%
- 其循環供應量爲 420.00K USD
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今天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.21。
在過去30天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.1520721480。
在過去60天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.5863309100。
在過去90天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.947671606391427。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +4.21
|+13.76%
|30天
|$ +18.1520721480
|+52.18%
|60天
|$ +4.5863309100
|+13.18%
|90天
|$ +21.947671606391427
|+170.90%
NFTX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.38%
+13.76%
+14.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
NFT-backed index funds on Ethereum
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|1 NFTX 兌換 AUD
A$55.664
|1 NFTX 兌換 GBP
￡27.4841
|1 NFTX 兌換 EUR
€33.3984
|1 NFTX 兌換 USD
$34.79
|1 NFTX 兌換 MYR
RM156.555
|1 NFTX 兌換 TRY
₺1,220.0853
|1 NFTX 兌換 JPY
¥5,459.5947
|1 NFTX 兌換 RUB
₽3,598.6776
|1 NFTX 兌換 INR
₹2,961.3248
|1 NFTX 兌換 IDR
Rp570,327.7776
|1 NFTX 兌換 PHP
₱2,054.6974
|1 NFTX 兌換 EGP
￡E.1,771.1589
|1 NFTX 兌換 BRL
R$217.7854
|1 NFTX 兌換 CAD
C$49.7497
|1 NFTX 兌換 BDT
৳4,157.7529
|1 NFTX 兌換 NGN
₦54,105.408
|1 NFTX 兌換 UAH
₴1,460.4842
|1 NFTX 兌換 VES
Bs1,739.5
|1 NFTX 兌換 PKR
Rs9,682.4049
|1 NFTX 兌換 KZT
₸18,252.5735
|1 NFTX 兌換 THB
฿1,201.9945
|1 NFTX 兌換 TWD
NT$1,136.2414
|1 NFTX 兌換 CHF
Fr30.9631
|1 NFTX 兌換 HKD
HK$270.3183
|1 NFTX 兌換 MAD
.د.م348.9437