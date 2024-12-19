NFTX 價格 (NFTX)

USD

NFTX (NFTX) 實時價格圖表

$34.79
$34.79$34.79
+13.70%(1D)

今天 NFTX (NFTX) 的價格

今天 NFTX (NFTX) 的實時價格爲 34.79 USD。目前其市值爲 $ 14.59M USD。NFTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.39K USD
- NFTX 當天價格變化爲 +13.76%
- 其循環供應量爲 420.00K USD

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NFTX (NFTX) 價格表現 USD

今天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.21
在過去30天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.1520721480
在過去60天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.5863309100
在過去90天內，NFTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.947671606391427

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.21+13.76%
30天$ +18.1520721480+52.18%
60天$ +4.5863309100+13.18%
90天$ +21.947671606391427+170.90%

NFTX (NFTX) 價格分析

NFTX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 29.19
$ 29.19$ 29.19

$ 34.94
$ 34.94$ 34.94

$ 499.09
$ 499.09$ 499.09

-0.38%

+13.76%

+14.06%

NFTX (NFTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 14.59M
$ 14.59M$ 14.59M

$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K

420.00K
420.00K 420.00K

什麼是NFTX (NFTX)

NFT-backed index funds on Ethereum

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NFTX (NFTX) 資源

官網

大家還在問：關於 NFTX (NFTX) 的其他問題

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NFTX 兌換爲當地貨幣

1 NFTX 兌換 AUD
A$55.664
1 NFTX 兌換 GBP
27.4841
1 NFTX 兌換 EUR
33.3984
1 NFTX 兌換 USD
$34.79
1 NFTX 兌換 MYR
RM156.555
1 NFTX 兌換 TRY
1,220.0853
1 NFTX 兌換 JPY
¥5,459.5947
1 NFTX 兌換 RUB
3,598.6776
1 NFTX 兌換 INR
2,961.3248
1 NFTX 兌換 IDR
Rp570,327.7776
1 NFTX 兌換 PHP
2,054.6974
1 NFTX 兌換 EGP
￡E.1,771.1589
1 NFTX 兌換 BRL
R$217.7854
1 NFTX 兌換 CAD
C$49.7497
1 NFTX 兌換 BDT
4,157.7529
1 NFTX 兌換 NGN
54,105.408
1 NFTX 兌換 UAH
1,460.4842
1 NFTX 兌換 VES
Bs1,739.5
1 NFTX 兌換 PKR
Rs9,682.4049
1 NFTX 兌換 KZT
18,252.5735
1 NFTX 兌換 THB
฿1,201.9945
1 NFTX 兌換 TWD
NT$1,136.2414
1 NFTX 兌換 CHF
Fr30.9631
1 NFTX 兌換 HKD
HK$270.3183
1 NFTX 兌換 MAD
.د.م348.9437