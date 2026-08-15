Neox 今日價格

Neox (NEOX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.51%。目前 NEOX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEOX。

Neox 目前市值在 $ 72,507 排名第 #-，流通供應量為 545.88M NEOX。過去 24 小時內，NEOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00460294，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEOX 在過去一小時內波動了 +0.36%，過去7 天內波動了 -0.22%。過去一天，總交易量達到 $ 19.70。

Neox（NEOX）市場資訊

市值 $ 72.51K$ 72.51K $ 72.51K 成交量（24H） $ 19.70$ 19.70 $ 19.70 完全稀釋市值 $ 132.83K$ 132.83K $ 132.83K 流通量 545.88M 545.88M 545.88M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Neox 的目前市值為 $ 72.51K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.70。NEOX 的流通量為 545.88M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 132.83K。