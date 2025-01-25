NBX 圖標

NBX 價格 (BYN)

USD

NBX (BYN) 實時價格圖表

$0.00075837
$0.00075837$0.00075837
+53.60%(1D)

今天 NBX (BYN) 的價格

今天 NBX (BYN) 的實時價格爲 0.00075467 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BYN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NBX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 214.36K USD
- NBX 當天價格變化爲 +53.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NBX (BYN) 價格表現 USD

今天內，NBX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00026237
在過去30天內，NBX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002650103
在過去60天內，NBX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002232036
在過去90天內，NBX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006077264737298066

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00026237+53.30%
30天$ -0.0002650103-35.11%
60天$ -0.0002232036-29.57%
90天$ -0.0006077264737298066-44.60%

NBX (BYN) 價格分析

NBX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00048425
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$ 0.00080676
$ 0.00080676$ 0.00080676

$ 5.14
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-1.21%

+53.30%

-21.43%

NBX (BYN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 214.36K
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什麼是NBX (BYN)

NBX is a DeFi platform powered by zkRollup, Users can swap, stake, farm and use automated routing on Ethereum and zkSync. The use of zero-knowledge proofs lets users benefit from fast transaction speed while maintaining privacy. With some dynamic features, NBX aims to draw a larger user-base with more vibrant activity for new platforms.

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NBX (BYN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NBX (BYN) 的其他問題

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BYN 兌換爲當地貨幣

1 BYN 兌換 AUD
A$0.0011923786
1 BYN 兌換 GBP
0.000603736
1 BYN 兌換 EUR
0.0007169365
1 BYN 兌換 USD
$0.00075467
1 BYN 兌換 MYR
RM0.0032979079
1 BYN 兌換 TRY
0.0269190789
1 BYN 兌換 JPY
¥0.1176756931
1 BYN 兌換 RUB
0.0737991793
1 BYN 兌換 INR
0.0650601007
1 BYN 兌換 IDR
Rp12.1720950701
1 BYN 兌換 PHP
0.043997261
1 BYN 兌換 EGP
￡E.0.0379523543
1 BYN 兌換 BRL
R$0.0044450063
1 BYN 兌換 CAD
C$0.0010791781
1 BYN 兌換 BDT
0.0920621933
1 BYN 兌換 NGN
1.1664104053
1 BYN 兌換 UAH
0.0316357664
1 BYN 兌換 VES
Bs0.04226152
1 BYN 兌換 PKR
Rs0.2103869026
1 BYN 兌換 KZT
0.3910171671
1 BYN 兌換 THB
฿0.0253418186
1 BYN 兌換 TWD
NT$0.0247003491
1 BYN 兌換 CHF
Fr0.000679203
1 BYN 兌換 HKD
HK$0.0058713326
1 BYN 兌換 MAD
.د.م0.0075316066