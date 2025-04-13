Naym 圖標

Naym 價格 (NAYM)

USD

Naym (NAYM) 實時價格圖表

$0.00179732
$0.00179732$0.00179732
-1.60%(1D)

今天 Naym (NAYM) 的價格

今天 Naym (NAYM) 的實時價格爲 0.00179757 USD。目前其市值爲 $ 145.31K USD。NAYM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Naym 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Naym 當天價格變化爲 -1.73%
- 其循環供應量爲 80.80M USD

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Naym (NAYM) 價格表現 USD

今天內，Naym 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Naym 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008857294
在過去60天內，Naym 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015011936
在過去90天內，Naym 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01790816590604012

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.73%
30天$ -0.0008857294-49.27%
60天$ -0.0015011936-83.51%
90天$ -0.01790816590604012-90.87%

Naym (NAYM) 價格分析

Naym 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00179033
$ 0.00179033$ 0.00179033

$ 0.00192208
$ 0.00192208$ 0.00192208

$ 0.04567796
$ 0.04567796$ 0.04567796

+0.02%

-1.73%

-19.47%

Naym (NAYM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 145.31K
$ 145.31K$ 145.31K

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80.80M
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什麼是Naym (NAYM)

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Naym (NAYM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Naym (NAYM) 的其他問題

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NAYM 兌換爲當地貨幣

1 NAYM 兌換 VND
46.09149237
1 NAYM 兌換 AUD
A$0.0028581363
1 NAYM 兌換 GBP
0.0013661532
1 NAYM 兌換 EUR
0.0015818616
1 NAYM 兌換 USD
$0.00179757
1 NAYM 兌換 MYR
RM0.0079452594
1 NAYM 兌換 TRY
0.0681638544
1 NAYM 兌換 JPY
¥0.2579692707
1 NAYM 兌換 RUB
0.1495218726
1 NAYM 兌換 INR
0.1545191172
1 NAYM 兌換 IDR
Rp29.9594880162
1 NAYM 兌換 KRW
2.5533583065
1 NAYM 兌換 PHP
0.1027850526
1 NAYM 兌換 EGP
￡E.0.0921793896
1 NAYM 兌換 BRL
R$0.0105337602
1 NAYM 兌換 CAD
C$0.0024806466
1 NAYM 兌換 BDT
0.2179553625
1 NAYM 兌換 NGN
2.8578127374
1 NAYM 兌換 UAH
0.0742576167
1 NAYM 兌換 VES
Bs0.12762747
1 NAYM 兌換 PKR
Rs0.5029421103
1 NAYM 兌換 KZT
0.9270428004
1 NAYM 兌換 THB
฿0.0601646679
1 NAYM 兌換 TWD
NT$0.0581873409
1 NAYM 兌換 AED
د.إ0.0065970819
1 NAYM 兌換 CHF
Fr0.0014560317
1 NAYM 兌換 HKD
HK$0.0139311675
1 NAYM 兌換 MAD
.د.م0.0166814496
1 NAYM 兌換 MXN
$0.036490671