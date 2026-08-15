NADS 今日價格

NADS (NADS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 NADS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NADS。

NADS 目前市值在 $ 23,786 排名第 #-，流通供應量為 906.14M NADS。過去 24 小時內，NADS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NADS 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -4.26%。過去一天，總交易量達到 --。

NADS（NADS）市場資訊

市值 $ 23.79K$ 23.79K $ 23.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.79K$ 23.79K $ 23.79K 流通量 906.14M 906.14M 906.14M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NADS 的目前市值為 $ 23.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NADS 的流通量為 906.14M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.79K。