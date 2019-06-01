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2026-08-14 22:23:11 (UTC+8) Harmony 今日價格
Harmony (ONE) 今日實時價格為
NT$ 0.0007289，過去 24 小時內變化了 6.75%。目前 ONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007289 每 ONE。
Harmony 目前市值在
NT$ 10.90M 排名第 #683，流通供應量為 14.96B ONE。過去 24 小時內，ONE 的交易價格在 NT$ 0.0006526（低點）和 NT$ 0.0007892（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.143226473852516785，而歷史最低價為 NT$ 0.0401767521008912。
短期表現方面，ONE 在過去一小時內波動了
+3.69%，過去7 天內波動了 -41.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 184.79K。 Harmony（ONE）市場資訊 市值 NT$ 10.90M NT$ 10.90M NT$ 10.90M 成交量（24H） NT$ 184.79K NT$ 184.79K NT$ 184.79K 完全稀釋市值 NT$ 10.90M NT$ 10.90M NT$ 10.90M 總供應量 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 發行價格 NT$ 0.10150475 NT$ 0.10150475 NT$ 0.10150475
Harmony 的目前市值為
NT$ 10.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 184.79K。ONE 的流通量為 14.96B，總供應量是 14957704670.76291392，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.90M。 購買Harmony Harmony 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0006526 NT$ 0.0006526 NT$ 0.0006526
24H最低價
NT$ 0.0007892 NT$ 0.0007892 NT$ 0.0007892
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.0006526 NT$ 0.0006526 NT$ 0.0006526 24H最高價 NT$ 0.0007892 NT$ 0.0007892 NT$ 0.0007892 歷史最高 NT$ 12.143226473852516785 NT$ 12.143226473852516785 NT$ 12.143226473852516785 最低價 NT$ 0.0401767521008912 NT$ 0.0401767521008912 NT$ 0.0401767521008912 Harmony（ONE）價格歷史 TWD
跟蹤 Harmony 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.001686807 -6.75% 30天 NT$ -0.0004331 -37.28% 60天 NT$ -0.0008541 -53.96% 90天 NT$ -0.0014031 -65.82% Harmony 今日價格變化
今天，ONE 記錄了
NT$ -0.001686807 (-6.75%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Harmony 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.0004331 (-37.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Harmony 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ONE 的變化為
NT$ -0.0008541 (-53.96%)，從而更廣泛地了解其表現。 Harmony 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.0014031 (-65.82%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Harmony 價格歷史頁面
目前 ONE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
35% | 看跌 65%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 現價＜S2 位於 S2 下方 比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 價格 < 下軌 觸及或突破下軌 進入「便宜」區，波動放大。 RSI (14) 超賣 < 30 跌得稍快，短線可能反彈。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
ONE_USDT 在 4 小時周期內運行於 0.001188 中樞下方，現價 9.59E-4 與樞軸體系下沿存在偏離。價格處於 S2 與 S1 定義的低位區間，結構呈現向下发散形態。均線系統 MA 與 EMA 均錄得買入信號，但與當前價格低於樞軸點的空間位置形成背離。這種指標與價格的錯位顯示市場處於非典型震盪狀態，缺乏明確的方向性共識。
MACD 呈現死叉狀態，動能指標指向下行調整。RSI 已進入超賣區域，短期拋壓釋放接近極值。KDJ 與 StochRSI 數值未提供具體方向確認，波動率維持低位運行。快慢指標出現分層，MACD 的看跌信號與 RSI 的超賣狀態並存，表明多空動能在低水位進行博弈，缺乏單邊推力。
上方最近參考位為 S1 價位 0.00116，距離現價約 21%。中樞 0.001188 構成遠端阻力參考。下方 S2 價位 0.00114 位於現價上方，當前價格已突破該理論支撐區，需觀察 0.00090 附近的整數關口作為潛在的下行測試點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Harmony 的價格？
Harmony (ONE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 網路採用率與開發者活動——更多去中心化應用程式與用戶將提升需求。 2. 質押參與度——更高的質押比例會減少流通供應量。 3. 跨鏈橋接使用情況——互操作性將推動其效用。 4. 市場情緒與加密貨幣趨勢。 5. 合作夥伴公告與生態系統成長。 6. 技術發展與路線圖進展。 7. 整體DeFi與區塊鏈遊戲產業表現。 8. 交易所上的交易量與流動性。 為什麼人們想知道 Harmony 今天的價格？
人們希望了解 Harmony ONE 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動以進行策略性規劃。
Harmony 的價格預測 Harmony（ONE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ONE 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Harmony (ONE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Harmony 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Harmony 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 ONE 2026–2027 年價格的預測。
關於 Harmony
Harmony (ONE) 是一個區塊鏈平台，旨在促進去中心化應用程序（DApps）的創建和使用。該網絡致力於創新去中心化應用程序的運作方式，專注於隨機狀態分片，這允許創建多個同時處理交易和智能合約的分片。Harmony 的 ONE 代幣作為平台的原生實用代幣，用於各種目的，例如支付交易費用、抵押和參與網絡的治理。憑藉其獨特的基礎設施和高吞吐量、低延遲的共識模型，Harmony 旨在為開發者、用戶和企業提供一個可擴展和安全的區塊鏈環境。
如何在台灣購買和投資 Harmony
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如何購買 Harmony 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Harmony (ONE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Harmony 將立即存入您的錢包。
Harmony 能做什麼？
擁有 Harmony 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Harmony (ONE)
Harmony 是一條高通量、安全的區塊鏈，在狀態分片技術和點對點網路技術上做了重要的創新。
白皮書
Harmony 依靠 ONE 代幣來協調激勵機制並維護整個網路的安全性。任何想要驗證交易的人都必須質押 ONE 代幣，也就是說，他們需鎖定代幣以取得參與驗證的權限。質押數量越多，投票影響力就越大；但系統內建了多項防護機制，旨在限制單一參與者或串通行動的群體取得過度控制權的風險。最低質押門檻已調整，以促進更廣泛的參與，同時仍確保網路安全性。盡責履行職責的驗證者可獲得獎勵，包括新發行的代幣與交易手續費。倘若驗證者企圖進行不誠實行為，或未能正確執行職責，便可能面臨所質押代幣部分被懲罰沒收的風險。此設計亦包含對抗「長程攻擊（long-range attacks）」的防禦機制，透過額外措施防止舊金鑰被用於捏造虛假交易歷史。長期以來，ONE 的應用場景亦持續擴展，支援 Harmony 上的 DeFi 活動，涵蓋基於該網路所建構的放貸、借貸及收益農耕（yield farming）等協議。
Harmony 由一支結合了主要科技公司與頂尖學術機構經驗的團隊所打造。其專業技能涵蓋分散式系統、密碼學與區塊鏈工程，且自專案啟動以來，團隊規模持續擴大。隨著 Harmony 涵蓋範圍不斷拓展，團隊陸續加入了專注於 DeFi、跨鏈基礎設施與社群發展的專家。他們的作法在技術嚴謹性與實際可用性之間取得平衡，並日益著重於生態系成長與社群治理。團隊持續積極參與更廣泛的區塊鏈社群，定期發布技術更新與研究成果。此外，團隊亦維持與各區塊鏈專案的合作關係，並持續協作推動跨鏈計畫與協議的持續升級。
簡而言之，Harmony 將區塊鏈視為一個大型交易帳本，但避免強制單一組參與者依序處理每次更新。該協議將帳本劃分為多個分片（shard），讓不同的驗證者群組可並行處理活動，同時仍維持整體系統的同步性與安全性。每個分片內的共識透過「快速拜占庭容錯」（Fast Byzantine Fault Tolerance, FBFT）達成，其運作方式類似高效率的投票流程，使驗證者能迅速確認所記錄的內容。為降低系統遭操弄的風險，Harmony 採用一種專用的隨機數產生器，該產生器無法被預測或操控。跨分片通訊則由 Kademlia 支援——這是一種路由方法，可協助訊息高效傳遞，而非採用低效的廣播路徑。為提升可靠性與速度，Harmony 亦整合了「擦除編碼」（erasure coding），使網路在必要時能重建遺失的資料。此外，該平台支援進階智能合約功能與跨鏈橋接（cross-chain bridges），使其能連接並與其他主要區塊鏈網路互動。
Harmony 被定位為新一代區塊鏈平台，旨在提升交易速度與可擴展性，同時維持安全性。該專案最初透過白皮書提出，目前已發展成一個成熟的生態系，支援去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）與跨鏈應用。理解其設計思路的一種方式，是將一項龐大任務拆解為多個較小的子任務，這些子任務可同步執行，同時仍保持協調與安全保障。透過分片（sharding）技術搭配快速共識機制，網路每秒可處理數千筆交易，使其更適用於實際、真實世界的應用場景。隨著原生代幣 ONE 現已驅動眾多廣泛應用，Harmony 已在整體區塊鏈版圖中佔據重要地位。
Harmony 的路線圖持續遵循其白皮書中所描述的基礎方向，同時也擴展以應對區塊鏈領域中出現的新挑戰。目前的工作重點在於提升跨鏈互操作性，以及為 Web3 應用程式設計的可擴展性方案。一項重要計畫是開發「欺詐證明（fraud proofs）」，旨在協助輕客戶端（例如智慧型手機）確認網路中發生的事件是否有效。與此並行，團隊也在探索「無狀態驗證（stateless validation）」——這是一種讓驗證者無需儲存完整區塊鏈資料即可運作的方法，從而降低新驗證者加入的門檻。近期新增的路線圖項目還包括：強化跨鏈橋（bridge）的安全協議、持續擴展 DeFi 生態系，以及推出新的治理機制，以推動由社群主導的開發進程。整體而言，這些升級旨在提升各類使用者（從個人到大型組織）的可及性與安全性。
Harmony資源
要更深入地瞭解 Harmony，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Harmony的其他問題
如果 Harmony 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Harmony 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Harmony 今日價格為 NT$ 0.023302933。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Harmony 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ONE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Harmony 的交易量為 --。
ONE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Harmony 價格，請造訪 ONE 價格頁面了解更多資訊。
ONE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,605.3
-1.28%
ETH
1,864.96
-0.81%
GOLD(XAUT)
4,367.12
+0.39%
USDC
1.00103
+0.01%
SOL
75.09
-0.74%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ONE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Harmony 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Harmony 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Harmony (ONE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 22:23:11 (UTC+8) Harmony（ONE）重要行業更新
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ONEUSDT（合約交易）
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NT$0.023315721 NT$0.023315721 NT$0.023315721 -6.77% 257.59M (USDT) 免責聲明
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