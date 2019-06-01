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Harmony 目前實時價格為 0.0007289 TWD。ONE 市值為 10,902,670.934519087956288 TWD。追蹤台灣的 ONE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Harmony 目前實時價格為 0.0007289 TWD。ONE 市值為 10,902,670.934519087956288 TWD。追蹤台灣的 ONE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Harmony 圖標

Harmony實時價格 (ONE)

1 ONE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.023302933
NT$0.023302933NT$0.023302933
-6.75%1D
TWD
Harmony (ONE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:11 (UTC+8)

Harmony 今日價格

Harmony (ONE) 今日實時價格為 NT$ 0.0007289，過去 24 小時內變化了 6.75%。目前 ONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007289 每 ONE。

Harmony 目前市值在 NT$ 10.90M 排名第 #683，流通供應量為 14.96B ONE。過去 24 小時內，ONE 的交易價格在 NT$ 0.0006526（低點）和 NT$ 0.0007892（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.143226473852516785，而歷史最低價為 NT$ 0.0401767521008912

短期表現方面，ONE 在過去一小時內波動了 +3.69%，過去7 天內波動了 -41.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 184.79K

Harmony（ONE）市場資訊

No.683

NT$ 10.90M
NT$ 10.90MNT$ 10.90M

NT$ 184.79K
NT$ 184.79KNT$ 184.79K

NT$ 10.90M
NT$ 10.90MNT$ 10.90M

14.96B
14.96B 14.96B

--
----

14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392

2019-06-01 00:00:00

NT$ 0.10150475
NT$ 0.10150475NT$ 0.10150475

ONE

Harmony 的目前市值為 NT$ 10.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 184.79K。ONE 的流通量為 14.96B，總供應量是 14957704670.76291392，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.90M

Harmony 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0006526
NT$ 0.0006526NT$ 0.0006526
24H最低價
NT$ 0.0007892
NT$ 0.0007892NT$ 0.0007892
24H最高價

NT$ 0.0006526
NT$ 0.0006526NT$ 0.0006526

NT$ 0.0007892
NT$ 0.0007892NT$ 0.0007892

NT$ 12.143226473852516785
NT$ 12.143226473852516785NT$ 12.143226473852516785

NT$ 0.0401767521008912
NT$ 0.0401767521008912NT$ 0.0401767521008912

+3.69%

-6.75%

-41.55%

-41.55%

Harmony（ONE）價格歷史 TWD

跟蹤 Harmony 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.001686807-6.75%
30天NT$ -0.0004331-37.28%
60天NT$ -0.0008541-53.96%
90天NT$ -0.0014031-65.82%
Harmony 今日價格變化

今天，ONE 記錄了 NT$ -0.001686807 (-6.75%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Harmony 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0004331 (-37.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Harmony 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ONE 的變化為 NT$ -0.0008541 (-53.96%)，從而更廣泛地了解其表現。

Harmony 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0014031 (-65.82%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Harmony（ONE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Harmony 價格歷史頁面

Harmony 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Harmony 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Harmony 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ONE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ONE_USDT 在 4 小時周期內運行於 0.001188 中樞下方，現價 9.59E-4 與樞軸體系下沿存在偏離。價格處於 S2 與 S1 定義的低位區間，結構呈現向下发散形態。均線系統 MA 與 EMA 均錄得買入信號，但與當前價格低於樞軸點的空間位置形成背離。這種指標與價格的錯位顯示市場處於非典型震盪狀態，缺乏明確的方向性共識。 MACD 呈現死叉狀態，動能指標指向下行調整。RSI 已進入超賣區域，短期拋壓釋放接近極值。KDJ 與 StochRSI 數值未提供具體方向確認，波動率維持低位運行。快慢指標出現分層，MACD 的看跌信號與 RSI 的超賣狀態並存，表明多空動能在低水位進行博弈，缺乏單邊推力。 上方最近參考位為 S1 價位 0.00116，距離現價約 21%。中樞 0.001188 構成遠端阻力參考。下方 S2 價位 0.00114 位於現價上方，當前價格已突破該理論支撐區，需觀察 0.00090 附近的整數關口作為潛在的下行測試點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Harmony 的價格？

Harmony (ONE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用率與開發者活動——更多去中心化應用程式與用戶將提升需求。
2. 質押參與度——更高的質押比例會減少流通供應量。
3. 跨鏈橋接使用情況——互操作性將推動其效用。
4. 市場情緒與加密貨幣趨勢。
5. 合作夥伴公告與生態系統成長。
6. 技術發展與路線圖進展。
7. 整體DeFi與區塊鏈遊戲產業表現。
8. 交易所上的交易量與流動性。

為什麼人們想知道 Harmony 今天的價格？

人們希望了解 Harmony ONE 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動以進行策略性規劃。

Harmony 的價格預測

Harmony（ONE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ONE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Harmony (ONE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Harmony 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Harmony 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Harmony 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ONE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Harmony

Harmony (ONE) 是一個區塊鏈平台，旨在促進去中心化應用程序（DApps）的創建和使用。該網絡致力於創新去中心化應用程序的運作方式，專注於隨機狀態分片，這允許創建多個同時處理交易和智能合約的分片。Harmony 的 ONE 代幣作為平台的原生實用代幣，用於各種目的，例如支付交易費用、抵押和參與網絡的治理。憑藉其獨特的基礎設施和高吞吐量、低延遲的共識模型，Harmony 旨在為開發者、用戶和企業提供一個可擴展和安全的區塊鏈環境。

如何在台灣購買和投資 Harmony

準備好開始使用 Harmony 了嗎？在 MEXC 購買 ONE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Harmony 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Harmony (ONE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Harmony 將立即存入您的錢包。
Harmony (ONE) 購買教程

Harmony 能做什麼？

擁有 Harmony 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Harmony (ONE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Harmony (ONE)

Harmony 是一條高通量、安全的區塊鏈，在狀態分片技術和點對點網路技術上做了重要的創新。

白皮書

Harmony資源

要更深入地瞭解 Harmony，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Harmony網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemCentralized Exchange (CEX) Token

人們還問：關於Harmony的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:11 (UTC+8)

Harmony（ONE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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ONEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ONE。在 MEXC 上探索 ONEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Harmony (ONE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Harmony 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ONE/USDT
NT$0.023315721
NT$0.023315721NT$0.023315721
-6.77%
257.59M (USDT)

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NT$2.3520329
NT$2.3520329NT$2.3520329

+287.21%

utility token

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NT$0.19572034NT$0.19572034

+3.70%

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Thinking Cat

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NT$0.4459815
NT$0.4459815NT$0.4459815

-27.72%

up

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NT$9.021934
NT$9.021934NT$9.021934

+21.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3125413
NT$9.3125413NT$9.3125413

+4.66%

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KiiChain

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KII

NT$2.3520329
NT$2.3520329NT$2.3520329

+287.21%

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NT$9.0040308
NT$9.0040308NT$9.0040308

+143.27%

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AKEDO

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NT$0.363793024NT$0.363793024

+74.29%

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Cap

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NT$2.3792074
NT$2.3792074NT$2.3792074

+37.23%

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NT$5.0522191
NT$5.0522191NT$5.0522191

+29.18%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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