Harmony 今日價格

Harmony (ONE) 今日實時價格為 NT$ 0.0007289，過去 24 小時內變化了 6.75%。目前 ONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007289 每 ONE。

Harmony 目前市值在 NT$ 10.90M 排名第 #683，流通供應量為 14.96B ONE。過去 24 小時內，ONE 的交易價格在 NT$ 0.0006526（低點）和 NT$ 0.0007892（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.143226473852516785，而歷史最低價為 NT$ 0.0401767521008912。

短期表現方面，ONE 在過去一小時內波動了 +3.69%，過去7 天內波動了 -41.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 184.79K。

Harmony（ONE）市場資訊

排名 No.683 市值 NT$ 10.90MNT$ 10.90M NT$ 10.90M 成交量（24H） NT$ 184.79KNT$ 184.79K NT$ 184.79K 完全稀釋市值 NT$ 10.90MNT$ 10.90M NT$ 10.90M 流通量 14.96B 14.96B 14.96B 最大供應量 ---- -- 總供應量 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 發行日期 2019-06-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.10150475NT$ 0.10150475 NT$ 0.10150475 所屬公鏈 ONE

Harmony 的目前市值為 NT$ 10.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 184.79K。ONE 的流通量為 14.96B，總供應量是 14957704670.76291392，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.90M。