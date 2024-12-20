Must 圖標

Must 價格 (MUST)

USD

Must (MUST) 實時價格圖表

$3.5
$3.5$3.5
-7.50%(1D)

今天 Must (MUST) 的價格

今天 Must (MUST) 的實時價格爲 3.5 USD。目前其市值爲 $ 354.95K USD。MUST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Must 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.40K USD
- Must 當天價格變化爲 -7.57%
- 其循環供應量爲 101.39K USD

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Must (MUST) 價格表現 USD

今天內，Must 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.286770343593482
在過去30天內，Must 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2447917500
在過去60天內，Must 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1617840000
在過去90天內，Must 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.22620066962814

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.286770343593482-7.57%
30天$ +0.2447917500+6.99%
60天$ +0.1617840000+4.62%
90天$ +0.22620066962814+6.91%

Must (MUST) 價格分析

Must 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.5
$ 3.5$ 3.5

$ 3.83
$ 3.83$ 3.83

$ 647.3
$ 647.3$ 647.3

-2.04%

-7.57%

-10.72%

Must (MUST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 354.95K
$ 354.95K$ 354.95K

$ 3.40K
$ 3.40K$ 3.40K

101.39K
101.39K 101.39K

什麼是Must (MUST)

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Must (MUST) 資源

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MUST 兌換爲當地貨幣

1 MUST 兌換 AUD
A$5.565
1 MUST 兌換 GBP
2.765
1 MUST 兌換 EUR
3.36
1 MUST 兌換 USD
$3.5
1 MUST 兌換 MYR
RM15.75
1 MUST 兌換 TRY
122.815
1 MUST 兌換 JPY
¥552.125
1 MUST 兌換 RUB
364
1 MUST 兌換 INR
297.885
1 MUST 兌換 IDR
Rp57,377.04
1 MUST 兌換 PHP
206.92
1 MUST 兌換 EGP
￡E.178.22
1 MUST 兌換 BRL
R$21.455
1 MUST 兌換 CAD
C$5.005
1 MUST 兌換 BDT
418.285
1 MUST 兌換 NGN
5,434.765
1 MUST 兌換 UAH
146.93
1 MUST 兌換 VES
Bs175
1 MUST 兌換 PKR
Rs974.085
1 MUST 兌換 KZT
1,836.275
1 MUST 兌換 THB
฿121.135
1 MUST 兌換 TWD
NT$114.31
1 MUST 兌換 CHF
Fr3.115
1 MUST 兌換 HKD
HK$27.195
1 MUST 兌換 MAD
.د.م35.105