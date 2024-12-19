mStable USD 圖標

mStable USD 價格 (MUSD)

USD

mStable USD (MUSD) 實時價格圖表

$1.14
$1.14$1.14
+2.80%(1D)

今天 mStable USD (MUSD) 的價格

今天 mStable USD (MUSD) 的實時價格爲 1.14 USD。目前其市值爲 $ 3.42M USD。MUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
mStable USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.10K USD
- mStable USD 當天價格變化爲 +2.85%
- 其循環供應量爲 3.01M USD

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mStable USD (MUSD) 價格表現 USD

今天內，mStable USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03153745
在過去30天內，mStable USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1555140120
在過去60天內，mStable USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1360291320
在過去90天內，mStable USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03153745+2.85%
30天$ +0.1555140120+13.64%
60天$ +0.1360291320+11.93%
90天$ 0--

mStable USD (MUSD) 價格分析

mStable USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.993302
$ 0.993302$ 0.993302

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

+3.56%

+2.85%

+13.67%

mStable USD (MUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

3.01M
3.01M 3.01M

什麼是mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

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mStable USD (MUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 mStable USD (MUSD) 的其他問題

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MUSD 兌換爲當地貨幣

1 MUSD 兌換 AUD
A$1.8126
1 MUSD 兌換 GBP
0.9006
1 MUSD 兌換 EUR
1.0944
1 MUSD 兌換 USD
$1.14
1 MUSD 兌換 MYR
RM5.13
1 MUSD 兌換 TRY
39.9798
1 MUSD 兌換 JPY
¥178.8432
1 MUSD 兌換 RUB
117.933
1 MUSD 兌換 INR
97.0368
1 MUSD 兌換 IDR
Rp18,688.5216
1 MUSD 兌換 PHP
67.3284
1 MUSD 兌換 EGP
￡E.58.0374
1 MUSD 兌換 BRL
R$7.1364
1 MUSD 兌換 CAD
C$1.6302
1 MUSD 兌換 BDT
136.2414
1 MUSD 兌換 NGN
1,772.928
1 MUSD 兌換 UAH
47.8572
1 MUSD 兌換 VES
Bs57
1 MUSD 兌換 PKR
Rs317.2734
1 MUSD 兌換 KZT
598.101
1 MUSD 兌換 THB
฿39.387
1 MUSD 兌換 TWD
NT$37.221
1 MUSD 兌換 CHF
Fr1.0146
1 MUSD 兌換 HKD
HK$8.8578
1 MUSD 兌換 MAD
.د.م11.4342