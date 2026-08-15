moonpig 今日價格

moonpig (MOONPIG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 MOONPIG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOONPIG。

moonpig 目前市值在 $ 204,691 排名第 #-，流通供應量為 980.25M MOONPIG。過去 24 小時內，MOONPIG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.12267，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOONPIG 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -1.42%。過去一天，總交易量達到 $ 24.72K。

moonpig（MOONPIG）市場資訊

市值 $ 204.69K$ 204.69K $ 204.69K 成交量（24H） $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K 完全稀釋市值 $ 204.69K$ 204.69K $ 204.69K 流通量 980.25M 980.25M 980.25M 總供應量 980,254,385.334963 980,254,385.334963 980,254,385.334963

moonpig 的目前市值為 $ 204.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.72K。MOONPIG 的流通量為 980.25M，總供應量是 980254385.334963，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 204.69K。