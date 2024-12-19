Mona Arcane 圖標

Mona Arcane 價格 (MONA)

USD

Mona Arcane (MONA) 實時價格圖表

$0.00136349
$0.00136349$0.00136349
-20.10%(1D)

今天 Mona Arcane (MONA) 的價格

今天 Mona Arcane (MONA) 的實時價格爲 0.00136314 USD。目前其市值爲 $ 1.32M USD。MONA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mona Arcane 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 743.40K USD
- Mona Arcane 當天價格變化爲 -20.07%
- 其循環供應量爲 999.95M USD

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Mona Arcane (MONA) 價格表現 USD

今天內，Mona Arcane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000342420306740904
在過去30天內，Mona Arcane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Mona Arcane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Mona Arcane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000342420306740904-20.07%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Mona Arcane (MONA) 價格分析

Mona Arcane 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00123785
$ 0.00123785$ 0.00123785

$ 0.00172959
$ 0.00172959$ 0.00172959

$ 0.0148579
$ 0.0148579$ 0.0148579

-0.38%

-20.07%

-41.19%

Mona Arcane (MONA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 743.40K
$ 743.40K$ 743.40K

999.95M
999.95M 999.95M

什麼是Mona Arcane (MONA)

The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together?

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Mona Arcane (MONA) 資源

官網

大家還在問：關於 Mona Arcane (MONA) 的其他問題

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MONA 兌換爲當地貨幣

1 MONA 兌換 AUD
A$0.0021673926
1 MONA 兌換 GBP
0.0010768806
1 MONA 兌換 EUR
0.0013086144
1 MONA 兌換 USD
$0.00136314
1 MONA 兌換 MYR
RM0.00613413
1 MONA 兌換 TRY
0.0478053198
1 MONA 兌換 JPY
¥0.2138494032
1 MONA 兌換 RUB
0.141016833
1 MONA 兌換 INR
0.1159623198
1 MONA 兌換 IDR
Rp22.3465538016
1 MONA 兌換 PHP
0.0805070484
1 MONA 兌換 EGP
￡E.0.069383826
1 MONA 兌換 BRL
R$0.0085605192
1 MONA 兌換 CAD
C$0.0019492902
1 MONA 兌換 BDT
0.1629088614
1 MONA 兌換 NGN
2.119955328
1 MONA 兌換 UAH
0.0572246172
1 MONA 兌換 VES
Bs0.068157
1 MONA 兌換 PKR
Rs0.3793754934
1 MONA 兌換 KZT
0.715171401
1 MONA 兌換 THB
฿0.047096487
1 MONA 兌換 TWD
NT$0.044506521
1 MONA 兌換 CHF
Fr0.0012131946
1 MONA 兌換 HKD
HK$0.0105915978
1 MONA 兌換 MAD
.د.م0.0136722942