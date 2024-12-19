MixMarvel 價格 (MIX)
今天 MixMarvel (MIX) 的實時價格爲 0.00170254 USD。目前其市值爲 $ 15.72M USD。MIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MixMarvel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 563.85K USD
- MixMarvel 當天價格變化爲 -6.71%
- 其循環供應量爲 9.20B USD
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今天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000122574088925454。
在過去30天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009224417。
在過去60天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012769965。
在過去90天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004203829407663057。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000122574088925454
|-6.71%
|30天
|$ +0.0009224417
|+54.18%
|60天
|$ +0.0012769965
|+75.01%
|90天
|$ +0.0004203829407663057
|+32.79%
MixMarvel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.45%
-6.71%
+4.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
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|1 MIX 兌換 AUD
A$0.002724064
|1 MIX 兌換 GBP
￡0.0013450066
|1 MIX 兌換 EUR
€0.0016344384
|1 MIX 兌換 USD
$0.00170254
|1 MIX 兌換 MYR
RM0.00766143
|1 MIX 兌換 TRY
₺0.0597080778
|1 MIX 兌換 JPY
¥0.2671455514
|1 MIX 兌換 RUB
₽0.1761107376
|1 MIX 兌換 INR
₹0.1448350778
|1 MIX 兌換 IDR
Rp27.9104873376
|1 MIX 兌換 PHP
₱0.1005520124
|1 MIX 兌換 EGP
￡E.0.086659286
|1 MIX 兌換 BRL
R$0.0106919512
|1 MIX 兌換 CAD
C$0.0024346322
|1 MIX 兌換 BDT
৳0.2034705554
|1 MIX 兌換 NGN
₦2.647790208
|1 MIX 兌換 UAH
₴0.0714726292
|1 MIX 兌換 VES
Bs0.085127
|1 MIX 兌換 PKR
Rs0.4738339074
|1 MIX 兌換 KZT
₸0.893237611
|1 MIX 兌換 THB
฿0.058822757
|1 MIX 兌換 TWD
NT$0.055587931
|1 MIX 兌換 CHF
Fr0.0015152606
|1 MIX 兌換 HKD
HK$0.0132287358
|1 MIX 兌換 MAD
.د.م0.0170764762