MixMarvel 圖標

MixMarvel 價格 (MIX)

USD

MixMarvel (MIX) 實時價格圖表

$0.00170374
$0.00170374$0.00170374
-6.60%(1D)

今天 MixMarvel (MIX) 的價格

今天 MixMarvel (MIX) 的實時價格爲 0.00170254 USD。目前其市值爲 $ 15.72M USD。MIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MixMarvel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 563.85K USD
- MixMarvel 當天價格變化爲 -6.71%
- 其循環供應量爲 9.20B USD

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MixMarvel (MIX) 價格表現 USD

今天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000122574088925454
在過去30天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009224417
在過去60天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012769965
在過去90天內，MixMarvel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004203829407663057

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000122574088925454-6.71%
30天$ +0.0009224417+54.18%
60天$ +0.0012769965+75.01%
90天$ +0.0004203829407663057+32.79%

MixMarvel (MIX) 價格分析

MixMarvel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00163474
$ 0.00163474$ 0.00163474

$ 0.00186952
$ 0.00186952$ 0.00186952

$ 0.146095
$ 0.146095$ 0.146095

-0.45%

-6.71%

+4.33%

MixMarvel (MIX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 15.72M
$ 15.72M$ 15.72M

$ 563.85K
$ 563.85K$ 563.85K

9.20B
9.20B 9.20B

什麼是MixMarvel (MIX)

Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.

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MixMarvel (MIX) 資源

官網

大家還在問：關於 MixMarvel (MIX) 的其他問題

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MIX 兌換爲當地貨幣

1 MIX 兌換 AUD
A$0.002724064
1 MIX 兌換 GBP
0.0013450066
1 MIX 兌換 EUR
0.0016344384
1 MIX 兌換 USD
$0.00170254
1 MIX 兌換 MYR
RM0.00766143
1 MIX 兌換 TRY
0.0597080778
1 MIX 兌換 JPY
¥0.2671455514
1 MIX 兌換 RUB
0.1761107376
1 MIX 兌換 INR
0.1448350778
1 MIX 兌換 IDR
Rp27.9104873376
1 MIX 兌換 PHP
0.1005520124
1 MIX 兌換 EGP
￡E.0.086659286
1 MIX 兌換 BRL
R$0.0106919512
1 MIX 兌換 CAD
C$0.0024346322
1 MIX 兌換 BDT
0.2034705554
1 MIX 兌換 NGN
2.647790208
1 MIX 兌換 UAH
0.0714726292
1 MIX 兌換 VES
Bs0.085127
1 MIX 兌換 PKR
Rs0.4738339074
1 MIX 兌換 KZT
0.893237611
1 MIX 兌換 THB
฿0.058822757
1 MIX 兌換 TWD
NT$0.055587931
1 MIX 兌換 CHF
Fr0.0015152606
1 MIX 兌換 HKD
HK$0.0132287358
1 MIX 兌換 MAD
.د.م0.0170764762