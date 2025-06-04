Mint Token 圖標

Mint Token 價格 (MT)

USD

Mint Token (MT) 實時價格圖表

$0.00711998
$0.00711998$0.00711998
-0.40%(1D)

今天 Mint Token (MT) 的價格

今天 Mint Token (MT) 的實時價格爲 0.00711668 USD。目前其市值爲 $ 2.86M USD。MT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mint Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Mint Token 當天價格變化爲 -0.45%
- 其循環供應量爲 401.85M USD

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Mint Token (MT) 價格表現 USD

今天內，Mint Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Mint Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004961877
在過去60天內，Mint Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023702280
在過去90天內，Mint Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.45%
30天$ +0.0004961877+6.97%
60天$ +0.0023702280+33.31%
90天$ 0--

Mint Token (MT) 價格分析

Mint Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00703144
$ 0.00703144$ 0.00703144

$ 0.0072751
$ 0.0072751$ 0.0072751

$ 0.00794506
$ 0.00794506$ 0.00794506

-1.00%

-0.45%

-4.30%

Mint Token (MT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
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401.85M
401.85M 401.85M

什麼是Mint Token (MT)

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Mint Token (MT) 資源

官網

大家還在問：關於 Mint Token (MT) 的其他問題

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MT 兌換爲當地貨幣

1 MT 兌換 VND
187.2754342
1 MT 兌換 AUD
A$0.0109596872
1 MT 兌換 GBP
0.0051951764
1 MT 兌換 EUR
0.0061915116
1 MT 兌換 USD
$0.00711668
1 MT 兌換 MYR
RM0.0301747232
1 MT 兌換 TRY
0.2784756884
1 MT 兌換 JPY
¥1.0238055848
1 MT 兌換 RUB
0.5620042196
1 MT 兌換 INR
0.609899476
1 MT 兌換 IDR
Rp116.6668665792
1 MT 兌換 KRW
9.8025861988
1 MT 兌換 PHP
0.396399076
1 MT 兌換 EGP
￡E.0.3534143288
1 MT 兌換 BRL
R$0.0400669084
1 MT 兌換 CAD
C$0.0097498516
1 MT 兌換 BDT
0.8699429632
1 MT 兌換 NGN
11.2605092636
1 MT 兌換 UAH
0.295698054
1 MT 兌換 VES
Bs0.68320128
1 MT 兌換 PKR
Rs2.0018509172
1 MT 兌換 KZT
3.6458039972
1 MT 兌換 THB
฿0.2322172684
1 MT 兌換 TWD
NT$0.2135004
1 MT 兌換 AED
د.إ0.0261182156
1 MT 兌換 CHF
Fr0.0058356776
1 MT 兌換 HKD
HK$0.0557947712
1 MT 兌換 MAD
.د.م0.0654022892
1 MT 兌換 MXN
$0.13699609