Minds 圖標

Minds 價格 (MINDS)

USD

Minds (MINDS) 實時價格圖表

$0.02971287
$0.02971287$0.02971287
-5.50%(1D)

今天 Minds (MINDS) 的價格

今天 Minds (MINDS) 的實時價格爲 0.02971287 USD。目前其市值爲 $ 269.92K USD。MINDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Minds 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 133.18 USD
- Minds 當天價格變化爲 -5.53%
- 其循環供應量爲 9.08M USD

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Minds (MINDS) 價格表現 USD

今天內，Minds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00174192337559187
在過去30天內，Minds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017797682
在過去60天內，Minds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0054970651
在過去90天內，Minds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00174192337559187-5.53%
30天$ +0.0017797682+5.99%
60天$ +0.0054970651+18.50%
90天$ 0--

Minds (MINDS) 價格分析

Minds 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0294275
$ 0.0294275$ 0.0294275

$ 0.03164157
$ 0.03164157$ 0.03164157

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

--

-5.53%

-5.75%

Minds (MINDS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 269.92K
$ 269.92K$ 269.92K

$ 133.18
$ 133.18$ 133.18

9.08M
9.08M 9.08M

什麼是Minds (MINDS)

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Minds (MINDS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Minds (MINDS) 的其他問題

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MINDS 兌換爲當地貨幣

1 MINDS 兌換 AUD
A$0.0472434633
1 MINDS 兌換 GBP
0.0234731673
1 MINDS 兌換 EUR
0.0285243552
1 MINDS 兌換 USD
$0.02971287
1 MINDS 兌換 MYR
RM0.133707915
1 MINDS 兌換 TRY
1.0426246083
1 MINDS 兌換 JPY
¥4.6848282129
1 MINDS 兌換 RUB
3.09013848
1 MINDS 兌換 INR
2.5288623657
1 MINDS 兌換 IDR
Rp487.0961515728
1 MINDS 兌換 PHP
1.7566248744
1 MINDS 兌換 EGP
￡E.1.5129793404
1 MINDS 兌換 BRL
R$0.1821398931
1 MINDS 兌換 CAD
C$0.0424894041
1 MINDS 兌換 BDT
3.5509850937
1 MINDS 兌換 NGN
46.1378474073
1 MINDS 兌換 UAH
1.2473462826
1 MINDS 兌換 VES
Bs1.4856435
1 MINDS 兌換 PKR
Rs8.2693888497
1 MINDS 兌換 KZT
15.5888572455
1 MINDS 兌換 THB
฿1.0283624307
1 MINDS 兌換 TWD
NT$0.9704223342
1 MINDS 兌換 CHF
Fr0.0264444543
1 MINDS 兌換 HKD
HK$0.2308689999
1 MINDS 兌換 MAD
.د.م0.2980200861