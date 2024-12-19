Million 價格 (MM)
今天 Million (MM) 的實時價格爲 0.997091 USD。目前其市值爲 $ 997.09K USD。MM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Million 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.64K USD
- Million 當天價格變化爲 -6.70%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0716940518421791。
在過去30天內，Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1269163232。
在過去60天內，Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1876901165。
在過去90天內，Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.244497144635284。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0716940518421791
|-6.70%
|30天
|$ -0.1269163232
|-12.72%
|60天
|$ -0.1876901165
|-18.82%
|90天
|$ -0.244497144635284
|-19.69%
Million 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-6.70%
-9.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Million is a decentralized digital currency pegged to a minimum value of $1.00 USD with a fixed-supply of 1,000,000 tokens, for a total market cap of $1,000,000+ USD. Million was founded by TechLead, an ex-Google / ex-Facebook tech lead with over 1,000,000 subscribers on YouTube (as a millionaire).
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|1 MM 兌換 AUD
A$1.5953456
|1 MM 兌換 GBP
￡0.78770189
|1 MM 兌換 EUR
€0.95720736
|1 MM 兌換 USD
$0.997091
|1 MM 兌換 MYR
RM4.4869095
|1 MM 兌換 TRY
₺34.96798137
|1 MM 兌換 JPY
¥156.45354881
|1 MM 兌換 RUB
₽103.13909304
|1 MM 兌換 INR
₹84.82253137
|1 MM 兌換 IDR
Rp16,345.75148304
|1 MM 兌換 PHP
₱58.88819446
|1 MM 兌換 EGP
￡E.50.7519319
|1 MM 兌換 BRL
R$6.26173148
|1 MM 兌換 CAD
C$1.42584013
|1 MM 兌換 BDT
৳119.16234541
|1 MM 兌換 NGN
₦1,550.6759232
|1 MM 兌換 UAH
₴41.85788018
|1 MM 兌換 VES
Bs49.85455
|1 MM 兌換 PKR
Rs277.50039621
|1 MM 兌換 KZT
₸523.12379315
|1 MM 兌換 THB
฿34.44949405
|1 MM 兌換 TWD
NT$32.55502115
|1 MM 兌換 CHF
Fr0.88741099
|1 MM 兌換 HKD
HK$7.74739707
|1 MM 兌換 MAD
.د.م10.00082273