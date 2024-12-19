Melon Dog 圖標

Melon Dog 價格 (MELON)

USD

Melon Dog (MELON) 實時價格圖表

$0.00427883
$0.00427883$0.00427883
-4.80%(1D)

今天 Melon Dog (MELON) 的價格

今天 Melon Dog (MELON) 的實時價格爲 0.00427883 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。MELON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Melon Dog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.25K USD
- Melon Dog 當天價格變化爲 -4.89%
- 其循環供應量爲 407.51M USD

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Melon Dog (MELON) 價格表現 USD

今天內，Melon Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000220021753257315
在過去30天內，Melon Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022650307
在過去60天內，Melon Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003232510
在過去90天內，Melon Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020085572777377792

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000220021753257315-4.89%
30天$ -0.0022650307-52.93%
60天$ -0.0003232510-7.55%
90天$ +0.0020085572777377792+88.47%

Melon Dog (MELON) 價格分析

Melon Dog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00425634
$ 0.00425634$ 0.00425634

$ 0.00481131
$ 0.00481131$ 0.00481131

$ 0.067785
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-1.73%

-4.89%

-40.98%

Melon Dog (MELON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 34.25K
$ 34.25K$ 34.25K

407.51M
407.51M 407.51M

什麼是Melon Dog (MELON)

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Melon Dog (MELON) 資源

官網

大家還在問：關於 Melon Dog (MELON) 的其他問題

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MELON 兌換爲當地貨幣

1 MELON 兌換 AUD
A$0.0068033397
1 MELON 兌換 GBP
0.0033802757
1 MELON 兌換 EUR
0.0041076768
1 MELON 兌換 USD
$0.00427883
1 MELON 兌換 MYR
RM0.019254735
1 MELON 兌換 TRY
0.1499729915
1 MELON 兌換 JPY
¥0.6710489089
1 MELON 兌換 RUB
0.4426449635
1 MELON 兌換 INR
0.3640000681
1 MELON 兌換 IDR
Rp70.1447428752
1 MELON 兌換 PHP
0.2527504881
1 MELON 兌換 EGP
￡E.0.2178780236
1 MELON 兌換 BRL
R$0.0268282641
1 MELON 兌換 CAD
C$0.0061187269
1 MELON 兌換 BDT
0.5113629733
1 MELON 兌換 NGN
6.654436416
1 MELON 兌換 UAH
0.1796252834
1 MELON 兌換 VES
Bs0.2139415
1 MELON 兌換 PKR
Rs1.1908411773
1 MELON 兌換 KZT
2.2448881595
1 MELON 兌換 THB
฿0.1477907882
1 MELON 兌換 TWD
NT$0.1397037995
1 MELON 兌換 CHF
Fr0.0038081587
1 MELON 兌換 HKD
HK$0.0332465091
1 MELON 兌換 MAD
.د.م0.0429166649