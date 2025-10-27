MeebitStrategy（MEEBSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00121644 $ 0.00121644 $ 0.00121644 24H最低價 $ 0.00139909 $ 0.00139909 $ 0.00139909 24H最高價 24H最低價 $ 0.00121644$ 0.00121644 $ 0.00121644 24H最高價 $ 0.00139909$ 0.00139909 $ 0.00139909 歷史最高 $ 0.00740641$ 0.00740641 $ 0.00740641 最低價 $ 0.00121644$ 0.00121644 $ 0.00121644 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） -8.51% 漲跌幅（7D） -35.45% 漲跌幅（7D） -35.45%

MeebitStrategy（MEEBSTR）目前實時價格為 $0.00126469。過去 24 小時內，MEEBSTR 的交易價格在 $ 0.00121644 至 $ 0.00139909 之間波動，市場活躍度顯著。MEEBSTR 的歷史最高價為 $ 0.00740641，歷史最低價為 $ 0.00121644。

從短期表現來看，MEEBSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 -8.51%，過去 7 天內累計變動為 -35.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MeebitStrategy（MEEBSTR）市場資訊

市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 流通量 930.56M 930.56M 930.56M 總供應量 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

MeebitStrategy 的目前市值為 $ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEEBSTR 的流通量為 930.56M，總供應量是 930564452.4973711，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.17M。