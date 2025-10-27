MEDXT（MEDXT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00126293 $ 0.00126293 $ 0.00126293 24H最低價 $ 0.00158593 $ 0.00158593 $ 0.00158593 24H最高價 24H最低價 $ 0.00126293$ 0.00126293 $ 0.00126293 24H最高價 $ 0.00158593$ 0.00158593 $ 0.00158593 歷史最高 $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.43% 漲跌幅（1D） +21.86% 漲跌幅（7D） -0.67% 漲跌幅（7D） -0.67%

MEDXT（MEDXT）目前實時價格為 $0.00154863。過去 24 小時內，MEDXT 的交易價格在 $ 0.00126293 至 $ 0.00158593 之間波動，市場活躍度顯著。MEDXT 的歷史最高價為 $ 0.00342141，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEDXT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.43%，過去 24 小時內變動為 +21.86%，過去 7 天內累計變動為 -0.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MEDXT（MEDXT）市場資訊

市值 $ 32.30M$ 32.30M $ 32.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.71M$ 38.71M $ 38.71M 流通量 20.86B 20.86B 20.86B 總供應量 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

MEDXT 的目前市值為 $ 32.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEDXT 的流通量為 20.86B，總供應量是 24997400000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.71M。