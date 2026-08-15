Mayhem Mode 今日價格

Mayhem Mode (MAYHEM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.49%。目前 MAYHEM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAYHEM。

Mayhem Mode 目前市值在 $ 48,477 排名第 #-，流通供應量為 1.01B MAYHEM。過去 24 小時內，MAYHEM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00143648，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAYHEM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.42%。過去一天，總交易量達到 --。

Mayhem Mode（MAYHEM）市場資訊

市值 $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K 流通量 1.01B 1.01B 1.01B 總供應量 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436

Mayhem Mode 的目前市值為 $ 48.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAYHEM 的流通量為 1.01B，總供應量是 1013843630.361436，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.48K。