Lynex 今日價格

Lynex (LYNX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 LYNX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LYNX。

Lynex 目前市值在 $ 52,843 排名第 #-，流通供應量為 109.52M LYNX。過去 24 小時內，LYNX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.484584，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LYNX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.60%。過去一天，總交易量達到 $ 9.40。

Lynex（LYNX）市場資訊

市值 $ 52.84K$ 52.84K $ 52.84K 成交量（24H） $ 9.40$ 9.40 $ 9.40 完全稀釋市值 $ 220.80K$ 220.80K $ 220.80K 流通量 109.52M 109.52M 109.52M 總供應量 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

Lynex 的目前市值為 $ 52.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.40。LYNX 的流通量為 109.52M，總供應量是 457646113.3634021，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 220.80K。