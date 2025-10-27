Lol Guy（LOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00013653 24H最高價 $ 0.00017085 歷史最高 $ 0.00113496 最低價 $ 0.00006558 漲跌幅（1H） -0.46% 漲跌幅（1D） -1.35% 漲跌幅（7D） +55.40%

Lol Guy（LOL）目前實時價格為 $0.00013743。過去 24 小時內，LOL 的交易價格在 $ 0.00013653 至 $ 0.00017085 之間波動，市場活躍度顯著。LOL 的歷史最高價為 $ 0.00113496，歷史最低價為 $ 0.00006558。

從短期表現來看，LOL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.46%，過去 24 小時內變動為 -1.35%，過去 7 天內累計變動為 +55.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lol Guy（LOL）市場資訊

市值 $ 137.03K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 137.03K 流通量 998.05M 總供應量 998,050,741.054154

Lol Guy 的目前市值為 $ 137.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOL 的流通量為 998.05M，總供應量是 998050741.054154，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 137.03K。