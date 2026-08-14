Canton Network 今日價格

Canton Network (CC) 今日實時價格為 NT$ 0.0978，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 CC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0978 每 CC。

Canton Network 目前市值在 NT$ 3.79B 排名第 #16，流通供應量為 38.80B CC。過去 24 小時內，CC 的交易價格在 NT$ 0.09565（低點）和 NT$ 0.0986（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.210974964267633203，而歷史最低價為 NT$ 1.8846892897434332227。

短期表現方面，CC 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +8.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 265.35K。

Canton Network（CC）市場資訊

排名 No.16 市值 NT$ 3.79BNT$ 3.79B NT$ 3.79B 成交量（24H） NT$ 265.35KNT$ 265.35K NT$ 265.35K 完全稀釋市值 NT$ 3.79BNT$ 3.79B NT$ 3.79B 流通量 38.80B 38.80B 38.80B 最大供應量 ---- -- 總供應量 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 市場佔有率 0.28% 所屬公鏈 CANTON

Canton Network 的目前市值為 NT$ 3.79B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 265.35K。CC 的流通量為 38.80B，總供應量是 38801383741.72138934，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.79B。