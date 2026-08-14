Canton Network實時價格 (CC)
Canton Network (CC) 今日實時價格為 NT$ 0.0978，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 CC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0978 每 CC。
Canton Network 目前市值在 NT$ 3.79B 排名第 #16，流通供應量為 38.80B CC。過去 24 小時內，CC 的交易價格在 NT$ 0.09565（低點）和 NT$ 0.0986（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.210974964267633203，而歷史最低價為 NT$ 1.8846892897434332227。
短期表現方面，CC 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +8.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 265.35K。
No.16
0.28%
CANTON
Canton Network 的目前市值為 NT$ 3.79B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 265.35K。CC 的流通量為 38.80B，總供應量是 38801383741.72138934，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.79B。
-0.37%
+1.35%
+8.31%
+8.31%
跟蹤 Canton Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0417116
|+1.35%
|30天
|NT$ -0.03934
|-28.69%
|60天
|NT$ -0.07133
|-42.18%
|90天
|NT$ -0.05207
|-34.75%
今天，CC 記錄了 NT$ +0.0417116 (+1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.03934 (-28.69%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CC 的變化為 NT$ -0.07133 (-42.18%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.05207 (-34.75%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 CC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
CC_USDT在4小時周期運行於0.09804，位於S2樞紐點0.09808下方的微幅區間。價格處於由中枢0.09992與S2構成的底部結構帶內，短期均線組MA5-6與EMA5-6呈現買入信號排列。指標體系顯示短週期方向一致，價格緊貼關鍵支撐位震盪，尚未有效突破S2阻力。 MACD形成金叉，動能指標由空轉多，快慢線差值擴大。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值，KDJ與StochRSI數值同步向上發散。布林帶開口維持收窄狀態，波動率處於低位壓縮階段，多空雙方交投意願均衡，無明顯單邊放量跡象。 上方近端參考價位為S1樞紐0.09877，距離現價0.00073。中央軸0.09992構成遠端強阻力，距離現價0.00188。下方S2樞紐0.09808為即時測試位，距離僅0.00004。R1價位0.10060作為次級目標參考，需觀察成交量配合情況。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Canton Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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