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Canton Network 目前實時價格為 0.0978 TWD。CC 市值為 3,794,775,329.940351877452 TWD。追蹤台灣的 CC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Canton Network 目前實時價格為 0.0978 TWD。CC 市值為 3,794,775,329.940351877452 TWD。追蹤台灣的 CC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Canton Network 圖標

Canton Network實時價格 (CC)

1 CC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.1314615
NT$3.1314615NT$3.1314615
+1.35%1D
TWD
Canton Network (CC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:32:39 (UTC+8)

Canton Network 今日價格

Canton Network (CC) 今日實時價格為 NT$ 0.0978，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 CC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0978 每 CC。

Canton Network 目前市值在 NT$ 3.79B 排名第 #16，流通供應量為 38.80B CC。過去 24 小時內，CC 的交易價格在 NT$ 0.09565（低點）和 NT$ 0.0986（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.210974964267633203，而歷史最低價為 NT$ 1.8846892897434332227

短期表現方面，CC 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +8.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 265.35K

Canton Network（CC）市場資訊

No.16

NT$ 3.79B
NT$ 3.79BNT$ 3.79B

NT$ 265.35K
NT$ 265.35KNT$ 265.35K

NT$ 3.79B
NT$ 3.79BNT$ 3.79B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

Canton Network 的目前市值為 NT$ 3.79B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 265.35K。CC 的流通量為 38.80B，總供應量是 38801383741.72138934，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.79B

Canton Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.09565
NT$ 0.09565NT$ 0.09565
24H最低價
NT$ 0.0986
NT$ 0.0986NT$ 0.0986
24H最高價

NT$ 0.09565
NT$ 0.09565NT$ 0.09565

NT$ 0.0986
NT$ 0.0986NT$ 0.0986

NT$ 6.210974964267633203
NT$ 6.210974964267633203NT$ 6.210974964267633203

NT$ 1.8846892897434332227
NT$ 1.8846892897434332227NT$ 1.8846892897434332227

-0.37%

+1.35%

+8.31%

+8.31%

Canton Network（CC）價格歷史 TWD

跟蹤 Canton Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0417116+1.35%
30天NT$ -0.03934-28.69%
60天NT$ -0.07133-42.18%
90天NT$ -0.05207-34.75%
Canton Network 今日價格變化

今天，CC 記錄了 NT$ +0.0417116 (+1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Canton Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.03934 (-28.69%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Canton Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CC 的變化為 NT$ -0.07133 (-42.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

Canton Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.05207 (-34.75%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Canton Network（CC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Canton Network 價格歷史頁面

Canton Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Canton Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Canton Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

CC_USDT在4小時周期運行於0.09804，位於S2樞紐點0.09808下方的微幅區間。價格處於由中枢0.09992與S2構成的底部結構帶內，短期均線組MA5-6與EMA5-6呈現買入信號排列。指標體系顯示短週期方向一致，價格緊貼關鍵支撐位震盪，尚未有效突破S2阻力。 MACD形成金叉，動能指標由空轉多，快慢線差值擴大。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值，KDJ與StochRSI數值同步向上發散。布林帶開口維持收窄狀態，波動率處於低位壓縮階段，多空雙方交投意願均衡，無明顯單邊放量跡象。 上方近端參考價位為S1樞紐0.09877，距離現價0.00073。中央軸0.09992構成遠端強阻力，距離現價0.00188。下方S2樞紐0.09808為即時測試位，距離僅0.00004。R1價位0.10060作為次級目標參考，需觀察成交量配合情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Canton Network 的價格？

廣東網絡（CC）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場供需動態
2. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
3. 技術發展進度與更新
4. 合作夥伴公告與生態系統的成長
5. 交易量與流動性水準
6. 影響DeFi與區塊鏈專案的監管消息
7. 來自類似注重隱私之網絡的競爭
8. 整體經濟環境與投資者風險偏好

這些因素相互作用，共同決定CC的市場估值與價格走勢。

為什麼人們想知道 Canton Network 今天的價格？

人們希望了解今日廣東網絡（CC）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來有效進行買入、賣出或持有頭寸的操作。

2. 投資組合追蹤——投資人會隨時監控其持倉的即時價值與表現。

3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢、波動模式以及交易機會。

4. 風險管理——當前價格能協助進行適當的部位規模設定與停損規劃。

5. 恐慌性追價／把握時機——擔心錯過獲利良機或無法及時離場的恐懼，驅使投資人持續關注價格走勢。

Canton Network 的價格預測

Canton Network（CC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Canton Network (CC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Canton Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Canton Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Canton Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CC 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Canton Network

準備好開始使用 Canton Network 了嗎？在 MEXC 購買 CC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Canton Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Canton Network (CC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Canton Network 將立即存入您的錢包。
Canton Network (CC) 購買教程

Canton Network 能做什麼？

擁有 Canton Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Canton Network (CC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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什麼是Canton Network (CC)

Canton Network 是唯一專為機構金融打造的公開、無許可區塊鏈，獨特地結合了隱私性、合規性與可擴展性。該網路由 Canton 基金會治理，並有全球領先的金融機構參與，能在共享且可互操作的基礎架構上，實現多種資產類別的即時、安全同步與結算。Canton Network 由其原生代幣 Canton Coin 驅動，支持去中心化治理與協作式應用開發。它是區塊鏈願景與全球金融實力之間的關鍵橋樑，讓金融運作得以如應有的方式自由流動。

Canton Network資源

要更深入地瞭解 Canton Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Canton Network網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

人們還問：關於Canton Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:32:39 (UTC+8)

Canton Network（CC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Canton Network 的更多資訊

CCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CC。在 MEXC 上探索 CCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Canton Network (CC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Canton Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CC/USDT
NT$3.1314615
NT$3.1314615NT$3.1314615
+1.31%
2.73M (USDT)
CC/USDC
NT$3.1349782
NT$3.1349782NT$3.1349782
+1.50%
609.70K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9210989
NT$2.9210989NT$2.9210989

+380.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17586697
NT$0.17586697NT$0.17586697

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473156
NT$0.473156NT$0.473156

-23.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.082677
NT$9.082677NT$9.082677

+22.14%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.395983
NT$9.395983NT$9.395983

+5.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7549845
NT$8.7549845NT$8.7549845

+136.54%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.3756475
NT$0.3756475NT$0.3756475

+79.97%

Heima

Heima

HEI

NT$5.332596
NT$5.332596NT$5.332596

+36.35%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.4881689
NT$29.4881689NT$29.4881689

+30.49%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6749515
NT$3.6749515NT$3.6749515

+20.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CC 兌 TWD 計算器

數量

CC
CC
TWD
TWD

1 CC = 3.126666 TWD