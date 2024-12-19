LOCK IN 圖標

LOCK IN 價格 (LOCKIN)

USD

LOCK IN (LOCKIN) 實時價格圖表

$0.03300336
$0.03300336$0.03300336
-11.20%(1D)

今天 LOCK IN (LOCKIN) 的價格

今天 LOCK IN (LOCKIN) 的實時價格爲 0.03300336 USD。目前其市值爲 $ 32.95M USD。LOCKIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LOCK IN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.04M USD
- LOCK IN 當天價格變化爲 -11.21%
- 其循環供應量爲 994.38M USD

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LOCK IN (LOCKIN) 價格表現 USD

今天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00416931106454513
在過去30天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0158722663
在過去60天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0137894308
在過去90天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016459232831822852

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00416931106454513-11.21%
30天$ -0.0158722663-48.09%
60天$ -0.0137894308-41.78%
90天$ +0.016459232831822852+99.49%

LOCK IN (LOCKIN) 價格分析

LOCK IN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03185515
$ 0.03185515$ 0.03185515

$ 0.03860891
$ 0.03860891$ 0.03860891

$ 0.115837
$ 0.115837$ 0.115837

+0.40%

-11.21%

-40.76%

LOCK IN (LOCKIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 32.95M
$ 32.95M$ 32.95M

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

994.38M
994.38M 994.38M

什麼是LOCK IN (LOCKIN)

LOCKIN is a Memecoin based around the viral phrase of 'Locked In.'

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LOCK IN (LOCKIN) 資源

官網

大家還在問：關於 LOCK IN (LOCKIN) 的其他問題

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LOCKIN 兌換爲當地貨幣

1 LOCKIN 兌換 AUD
A$0.052805376
1 LOCKIN 兌換 GBP
0.0260726544
1 LOCKIN 兌換 EUR
0.0316832256
1 LOCKIN 兌換 USD
$0.03300336
1 LOCKIN 兌換 MYR
RM0.14851512
1 LOCKIN 兌換 TRY
1.1574278352
1 LOCKIN 兌換 JPY
¥5.1769070496
1 LOCKIN 兌換 RUB
3.414197592
1 LOCKIN 兌換 INR
2.8082559024
1 LOCKIN 兌換 IDR
Rp541.0386019584
1 LOCKIN 兌換 PHP
1.9498385088
1 LOCKIN 兌換 EGP
￡E.1.6805310912
1 LOCKIN 兌換 BRL
R$0.2066010336
1 LOCKIN 兌換 CAD
C$0.0471948048
1 LOCKIN 兌換 BDT
3.9442315536
1 LOCKIN 兌換 NGN
51.326825472
1 LOCKIN 兌換 UAH
1.3854810528
1 LOCKIN 兌換 VES
Bs1.650168
1 LOCKIN 兌換 PKR
Rs9.1851651216
1 LOCKIN 兌換 KZT
17.315212824
1 LOCKIN 兌換 THB
฿1.1399360544
1 LOCKIN 兌換 TWD
NT$1.077559704
1 LOCKIN 兌換 CHF
Fr0.0293729904
1 LOCKIN 兌換 HKD
HK$0.2564361072
1 LOCKIN 兌換 MAD
.د.م0.3310237008