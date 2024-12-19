LOCK IN 價格 (LOCKIN)
今天 LOCK IN (LOCKIN) 的實時價格爲 0.03300336 USD。目前其市值爲 $ 32.95M USD。LOCKIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LOCK IN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.04M USD
- LOCK IN 當天價格變化爲 -11.21%
- 其循環供應量爲 994.38M USD
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今天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00416931106454513。
在過去30天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0158722663。
在過去60天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0137894308。
在過去90天內，LOCK IN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016459232831822852。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00416931106454513
|-11.21%
|30天
|$ -0.0158722663
|-48.09%
|60天
|$ -0.0137894308
|-41.78%
|90天
|$ +0.016459232831822852
|+99.49%
LOCK IN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.40%
-11.21%
-40.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LOCKIN is a Memecoin based around the viral phrase of 'Locked In.'
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|1 LOCKIN 兌換 AUD
A$0.052805376
|1 LOCKIN 兌換 GBP
￡0.0260726544
|1 LOCKIN 兌換 EUR
€0.0316832256
|1 LOCKIN 兌換 USD
$0.03300336
|1 LOCKIN 兌換 MYR
RM0.14851512
|1 LOCKIN 兌換 TRY
₺1.1574278352
|1 LOCKIN 兌換 JPY
¥5.1769070496
|1 LOCKIN 兌換 RUB
₽3.414197592
|1 LOCKIN 兌換 INR
₹2.8082559024
|1 LOCKIN 兌換 IDR
Rp541.0386019584
|1 LOCKIN 兌換 PHP
₱1.9498385088
|1 LOCKIN 兌換 EGP
￡E.1.6805310912
|1 LOCKIN 兌換 BRL
R$0.2066010336
|1 LOCKIN 兌換 CAD
C$0.0471948048
|1 LOCKIN 兌換 BDT
৳3.9442315536
|1 LOCKIN 兌換 NGN
₦51.326825472
|1 LOCKIN 兌換 UAH
₴1.3854810528
|1 LOCKIN 兌換 VES
Bs1.650168
|1 LOCKIN 兌換 PKR
Rs9.1851651216
|1 LOCKIN 兌換 KZT
₸17.315212824
|1 LOCKIN 兌換 THB
฿1.1399360544
|1 LOCKIN 兌換 TWD
NT$1.077559704
|1 LOCKIN 兌換 CHF
Fr0.0293729904
|1 LOCKIN 兌換 HKD
HK$0.2564361072
|1 LOCKIN 兌換 MAD
.د.م0.3310237008