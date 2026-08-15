LO0P 今日價格

LO0P (LO0P) 今日實時價格為 $ 0.396823，過去 24 小時內變化了 2.49%。目前 LO0P 兌 USD 的匯率為 $ 0.396823 每 LO0P。

LO0P 目前市值在 $ 396,768 排名第 #-，流通供應量為 1.00M LO0P。過去 24 小時內，LO0P 的交易價格在 $ 0.393822（低點）和 $ 0.406874（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.55，而歷史最低價為 $ 0.175574。

短期表現方面，LO0P 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 -0.06%。過去一天，總交易量達到 $ 2.74K。

LO0P（LO0P）市場資訊

市值 $ 396.77K$ 396.77K $ 396.77K 成交量（24H） $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K 完全稀釋市值 $ 396.77K$ 396.77K $ 396.77K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

LO0P 的目前市值為 $ 396.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.74K。LO0P 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 396.77K。