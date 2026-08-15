Kyo 今日價格

Kyo (KYO) 今日實時價格為 $ 0.01601512，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 KYO 兌 USD 的匯率為 $ 0.01601512 每 KYO。

Kyo 目前市值在 $ 2,622,840 排名第 #-，流通供應量為 163.57M KYO。過去 24 小時內，KYO 的交易價格在 $ 0.01583457（低點）和 $ 0.0161535（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.207212，而歷史最低價為 $ 0.01317086。

短期表現方面，KYO 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 +1.35%。過去一天，總交易量達到 $ 1.73M。

Kyo（KYO）市場資訊

市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 成交量（24H） $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 完全稀釋市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 流通量 163.57M 163.57M 163.57M 總供應量 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

Kyo 的目前市值為 $ 2.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73M。KYO 的流通量為 163.57M，總供應量是 163570430.68932965，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.21M。