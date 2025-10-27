Kittenswap（KITTEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00384608 $ 0.00384608 $ 0.00384608 24H最低價 $ 0.00459317 $ 0.00459317 $ 0.00459317 24H最高價 24H最低價 $ 0.00384608$ 0.00384608 $ 0.00384608 24H最高價 $ 0.00459317$ 0.00459317 $ 0.00459317 歷史最高 $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 最低價 $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 漲跌幅（1H） -4.80% 漲跌幅（1D） -12.69% 漲跌幅（7D） -13.68% 漲跌幅（7D） -13.68%

Kittenswap（KITTEN）目前實時價格為 $0.00385875。過去 24 小時內，KITTEN 的交易價格在 $ 0.00384608 至 $ 0.00459317 之間波動，市場活躍度顯著。KITTEN 的歷史最高價為 $ 0.03928409，歷史最低價為 $ 0.00194408。

從短期表現來看，KITTEN 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.80%，過去 24 小時內變動為 -12.69%，過去 7 天內累計變動為 -13.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kittenswap（KITTEN）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M 流通量 307.83M 307.83M 307.83M 總供應量 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864

Kittenswap 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KITTEN 的流通量為 307.83M，總供應量是 1250461839.341864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.83M。