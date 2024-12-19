Kibble 圖標

Kibble 價格 (KIBBLE)

USD

Kibble (KIBBLE) 實時價格圖表

$0.00516151
$0.00516151$0.00516151
-2.00%(1D)

今天 Kibble (KIBBLE) 的價格

今天 Kibble (KIBBLE) 的實時價格爲 0.00515788 USD。目前其市值爲 $ 888.10K USD。KIBBLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kibble 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.12K USD
- Kibble 當天價格變化爲 -2.15%
- 其循環供應量爲 171.86M USD

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Kibble (KIBBLE) 價格表現 USD

今天內，Kibble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000113703065890223
在過去30天內，Kibble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015648332
在過去60天內，Kibble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005239843
在過去90天內，Kibble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002659402689024404

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000113703065890223-2.15%
30天$ +0.0015648332+30.34%
60天$ -0.0005239843-10.15%
90天$ -0.0002659402689024404-4.90%

Kibble (KIBBLE) 價格分析

Kibble 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00496392
$ 0.00496392$ 0.00496392

$ 0.00539545
$ 0.00539545$ 0.00539545

$ 0.051158
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-0.17%

-2.15%

-6.43%

Kibble (KIBBLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 888.10K
$ 888.10K$ 888.10K

$ 5.12K
$ 5.12K$ 5.12K

171.86M
171.86M 171.86M

什麼是Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

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Kibble (KIBBLE) 資源

官網

大家還在問：關於 Kibble (KIBBLE) 的其他問題

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KIBBLE 兌換爲當地貨幣

1 KIBBLE 兌換 AUD
A$0.0082010292
1 KIBBLE 兌換 GBP
0.0040747252
1 KIBBLE 兌換 EUR
0.0049515648
1 KIBBLE 兌換 USD
$0.00515788
1 KIBBLE 兌換 MYR
RM0.02321046
1 KIBBLE 兌換 TRY
0.1808868516
1 KIBBLE 兌換 JPY
¥0.8088071628
1 KIBBLE 兌換 RUB
0.5336342648
1 KIBBLE 兌換 INR
0.438935588
1 KIBBLE 兌換 IDR
Rp84.5553963072
1 KIBBLE 兌換 PHP
0.3047791292
1 KIBBLE 兌換 EGP
￡E.0.2626908284
1 KIBBLE 兌換 BRL
R$0.03223675
1 KIBBLE 兌換 CAD
C$0.0073757684
1 KIBBLE 兌換 BDT
0.6164182388
1 KIBBLE 兌換 NGN
8.021534976
1 KIBBLE 兌換 UAH
0.2165278024
1 KIBBLE 兌換 VES
Bs0.257894
1 KIBBLE 兌換 PKR
Rs1.4354895828
1 KIBBLE 兌換 KZT
2.706081742
1 KIBBLE 兌換 THB
฿0.1781531752
1 KIBBLE 兌換 TWD
NT$0.1684563608
1 KIBBLE 兌換 CHF
Fr0.0045905132
1 KIBBLE 兌換 HKD
HK$0.0400767276
1 KIBBLE 兌換 MAD
.د.م0.0517335364