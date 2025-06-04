Kensei 價格 (KENSEI)
今天 Kensei (KENSEI) 的實時價格爲 0.00001311 USD。目前其市值爲 $ 599.17K USD。KENSEI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kensei 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Kensei 當天價格變化爲 -5.08%
- 其循環供應量爲 45.70B USD
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今天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000125874。
在過去60天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-5.08%
|30天
|$ +0.0000125874
|+96.01%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Kensei 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
-5.08%
+36.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
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|1 KENSEI 兌換 VND
₫0.34498965
|1 KENSEI 兌換 AUD
A$0.0000201894
|1 KENSEI 兌換 GBP
￡0.0000095703
|1 KENSEI 兌換 EUR
€0.0000114057
|1 KENSEI 兌換 USD
$0.00001311
|1 KENSEI 兌換 MYR
RM0.0000555864
|1 KENSEI 兌換 TRY
₺0.0005129943
|1 KENSEI 兌換 JPY
¥0.0018862668
|1 KENSEI 兌換 RUB
₽0.0010352967
|1 KENSEI 兌換 INR
₹0.0011236581
|1 KENSEI 兌換 IDR
Rp0.2149179984
|1 KENSEI 兌換 KRW
₩0.0180578451
|1 KENSEI 兌換 PHP
₱0.000730227
|1 KENSEI 兌換 EGP
￡E.0.0006510426
|1 KENSEI 兌換 BRL
R$0.0000738093
|1 KENSEI 兌換 CAD
C$0.0000179607
|1 KENSEI 兌換 BDT
৳0.0016025664
|1 KENSEI 兌換 NGN
₦0.0207435597
|1 KENSEI 兌換 UAH
₴0.0005447205
|1 KENSEI 兌換 VES
Bs0.00125856
|1 KENSEI 兌換 PKR
Rs0.0036877119
|1 KENSEI 兌換 KZT
₸0.0067161219
|1 KENSEI 兌換 THB
฿0.0004277793
|1 KENSEI 兌換 TWD
NT$0.0003933
|1 KENSEI 兌換 AED
د.إ0.0000481137
|1 KENSEI 兌換 CHF
Fr0.0000107502
|1 KENSEI 兌換 HKD
HK$0.0001027824
|1 KENSEI 兌換 MAD
.د.م0.0001204809
|1 KENSEI 兌換 MXN
$0.0002523675