Kensei 圖標

Kensei 價格 (KENSEI)

USD

Kensei (KENSEI) 實時價格圖表

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-5.00%(1D)

今天 Kensei (KENSEI) 的價格

今天 Kensei (KENSEI) 的實時價格爲 0.00001311 USD。目前其市值爲 $ 599.17K USD。KENSEI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kensei 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Kensei 當天價格變化爲 -5.08%
- 其循環供應量爲 45.70B USD

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Kensei (KENSEI) 價格表現 USD

今天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000125874
在過去60天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Kensei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.08%
30天$ +0.0000125874+96.01%
60天$ 0--
90天$ 0--

Kensei (KENSEI) 價格分析

Kensei 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311

$ 0.00001407
$ 0.00001407$ 0.00001407

$ 0.00001542
$ 0.00001542$ 0.00001542

0.00%

-5.08%

+36.68%

Kensei (KENSEI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 599.17K
$ 599.17K$ 599.17K

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45.70B
45.70B 45.70B

什麼是Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

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Kensei (KENSEI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kensei (KENSEI) 的其他問題

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KENSEI 兌換爲當地貨幣

1 KENSEI 兌換 VND
0.34498965
1 KENSEI 兌換 AUD
A$0.0000201894
1 KENSEI 兌換 GBP
0.0000095703
1 KENSEI 兌換 EUR
0.0000114057
1 KENSEI 兌換 USD
$0.00001311
1 KENSEI 兌換 MYR
RM0.0000555864
1 KENSEI 兌換 TRY
0.0005129943
1 KENSEI 兌換 JPY
¥0.0018862668
1 KENSEI 兌換 RUB
0.0010352967
1 KENSEI 兌換 INR
0.0011236581
1 KENSEI 兌換 IDR
Rp0.2149179984
1 KENSEI 兌換 KRW
0.0180578451
1 KENSEI 兌換 PHP
0.000730227
1 KENSEI 兌換 EGP
￡E.0.0006510426
1 KENSEI 兌換 BRL
R$0.0000738093
1 KENSEI 兌換 CAD
C$0.0000179607
1 KENSEI 兌換 BDT
0.0016025664
1 KENSEI 兌換 NGN
0.0207435597
1 KENSEI 兌換 UAH
0.0005447205
1 KENSEI 兌換 VES
Bs0.00125856
1 KENSEI 兌換 PKR
Rs0.0036877119
1 KENSEI 兌換 KZT
0.0067161219
1 KENSEI 兌換 THB
฿0.0004277793
1 KENSEI 兌換 TWD
NT$0.0003933
1 KENSEI 兌換 AED
د.إ0.0000481137
1 KENSEI 兌換 CHF
Fr0.0000107502
1 KENSEI 兌換 HKD
HK$0.0001027824
1 KENSEI 兌換 MAD
.د.م0.0001204809
1 KENSEI 兌換 MXN
$0.0002523675