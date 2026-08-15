Kendu 今日價格

Kendu (KENDU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 KENDU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KENDU。

Kendu 目前市值在 $ 2,708,944 排名第 #-，流通供應量為 993.18B KENDU。過去 24 小時內，KENDU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KENDU 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -6.85%。過去一天，總交易量達到 --。

Kendu（KENDU）市場資訊

市值 $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M 流通量 993.18B 993.18B 993.18B 總供應量 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992

Kendu 的目前市值為 $ 2.71M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KENDU 的流通量為 993.18B，總供應量是 996647016442.992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.72M。