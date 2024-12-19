ITO 價格 ($ITO)
今天 ITO ($ITO) 的實時價格爲 0.00000253 USD。目前其市值爲 $ 1.04M USD。$ITO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ITO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.75K USD
- ITO 當天價格變化爲 +7.22%
- 其循環供應量爲 409.17B USD
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今天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000006470。
在過去60天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000014591。
在過去90天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+7.22%
|30天
|$ -0.0000006470
|-25.57%
|60天
|$ -0.0000014591
|-57.67%
|90天
|$ 0
|--
ITO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.10%
+7.22%
-32.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2
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|1 $ITO 兌換 AUD
A$0.0000040227
|1 $ITO 兌換 GBP
￡0.0000019987
|1 $ITO 兌換 EUR
€0.0000024288
|1 $ITO 兌換 USD
$0.00000253
|1 $ITO 兌換 MYR
RM0.000011385
|1 $ITO 兌換 TRY
₺0.0000887271
|1 $ITO 兌換 JPY
¥0.0003967799
|1 $ITO 兌換 RUB
₽0.0002617285
|1 $ITO 兌換 INR
₹0.0002153283
|1 $ITO 兌換 IDR
Rp0.0414754032
|1 $ITO 兌換 PHP
₱0.0001494977
|1 $ITO 兌換 EGP
￡E.0.0001289288
|1 $ITO 兌換 BRL
R$0.0000157619
|1 $ITO 兌換 CAD
C$0.0000036179
|1 $ITO 兌換 BDT
৳0.000302335
|1 $ITO 兌換 NGN
₦0.003934656
|1 $ITO 兌換 UAH
₴0.0001061841
|1 $ITO 兌換 VES
Bs0.0001265
|1 $ITO 兌換 PKR
Rs0.0007039472
|1 $ITO 兌換 KZT
₸0.0013225069
|1 $ITO 兌換 THB
฿0.0000873862
|1 $ITO 兌換 TWD
NT$0.0000826298
|1 $ITO 兌換 CHF
Fr0.0000022517
|1 $ITO 兌換 HKD
HK$0.0000196581
|1 $ITO 兌換 MAD
.د.م0.0000252494