ITO 圖標

ITO 價格 ($ITO)

USD

ITO ($ITO) 實時價格圖表

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+7.20%(1D)

今天 ITO ($ITO) 的價格

今天 ITO ($ITO) 的實時價格爲 0.00000253 USD。目前其市值爲 $ 1.04M USD。$ITO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ITO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.75K USD
- ITO 當天價格變化爲 +7.22%
- 其循環供應量爲 409.17B USD

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ITO ($ITO) 價格表現 USD

今天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000006470
在過去60天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000014591
在過去90天內，ITO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+7.22%
30天$ -0.0000006470-25.57%
60天$ -0.0000014591-57.67%
90天$ 0--

ITO ($ITO) 價格分析

ITO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000212
$ 0.00000212$ 0.00000212

$ 0.00000254
$ 0.00000254$ 0.00000254

$ 0.0000164
$ 0.0000164$ 0.0000164

+0.10%

+7.22%

-32.48%

ITO ($ITO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 23.75K
$ 23.75K$ 23.75K

409.17B
409.17B 409.17B

什麼是ITO ($ITO)

$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2

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ITO ($ITO) 資源

官網

大家還在問：關於 ITO ($ITO) 的其他問題

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$ITO 兌換爲當地貨幣

1 $ITO 兌換 AUD
A$0.0000040227
1 $ITO 兌換 GBP
0.0000019987
1 $ITO 兌換 EUR
0.0000024288
1 $ITO 兌換 USD
$0.00000253
1 $ITO 兌換 MYR
RM0.000011385
1 $ITO 兌換 TRY
0.0000887271
1 $ITO 兌換 JPY
¥0.0003967799
1 $ITO 兌換 RUB
0.0002617285
1 $ITO 兌換 INR
0.0002153283
1 $ITO 兌換 IDR
Rp0.0414754032
1 $ITO 兌換 PHP
0.0001494977
1 $ITO 兌換 EGP
￡E.0.0001289288
1 $ITO 兌換 BRL
R$0.0000157619
1 $ITO 兌換 CAD
C$0.0000036179
1 $ITO 兌換 BDT
0.000302335
1 $ITO 兌換 NGN
0.003934656
1 $ITO 兌換 UAH
0.0001061841
1 $ITO 兌換 VES
Bs0.0001265
1 $ITO 兌換 PKR
Rs0.0007039472
1 $ITO 兌換 KZT
0.0013225069
1 $ITO 兌換 THB
฿0.0000873862
1 $ITO 兌換 TWD
NT$0.0000826298
1 $ITO 兌換 CHF
Fr0.0000022517
1 $ITO 兌換 HKD
HK$0.0000196581
1 $ITO 兌換 MAD
.د.م0.0000252494