IGRA 今日價格

IGRA (IGRA) 今日實時價格為 $ 0.00624015，過去 24 小時內變化了 11.27%。目前 IGRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00624015 每 IGRA。

IGRA 目前市值在 $ 329,511 排名第 #-，流通供應量為 52.81M IGRA。過去 24 小時內，IGRA 的交易價格在 $ 0.0060888（低點）和 $ 0.00704589（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00799582，而歷史最低價為 $ 0.00368711。

短期表現方面，IGRA 在過去一小時內波動了 +0.95%，過去7 天內波動了 -9.46%。過去一天，總交易量達到 $ 3.94K。

IGRA（IGRA）市場資訊

市值 $ 329.51K$ 329.51K $ 329.51K 成交量（24H） $ 3.94K$ 3.94K $ 3.94K 完全稀釋市值 $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M 流通量 52.81M 52.81M 52.81M 總供應量 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

IGRA 的目前市值為 $ 329.51K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.94K。IGRA 的流通量為 52.81M，總供應量是 1072351533.564814，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.69M。