iETH v1 圖標

iETH v1 價格 (IETH)

USD

iETH v1 (IETH) 實時價格圖表

$4,173.31
$4,173.31$4,173.31
-7.30%(1D)

今天 iETH v1 (IETH) 的價格

今天 iETH v1 (IETH) 的實時價格爲 4,173.31 USD。目前其市值爲 $ 503.82K USD。IETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iETH v1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- iETH v1 當天價格變化爲 -7.32%
- 其循環供應量爲 121.23 USD

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iETH v1 (IETH) 價格表現 USD

今天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -327.364145559446
在過去30天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +641.9443868340
在過去60天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,374.9370432760
在過去90天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,243.007004837006

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -327.364145559446-7.32%
30天$ +641.9443868340+15.38%
60天$ +1,374.9370432760+32.95%
90天$ +1,243.007004837006+42.42%

iETH v1 (IETH) 價格分析

iETH v1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4,122.95
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$ 4,508.66
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$ 4,727.67
$ 4,727.67$ 4,727.67

-3.28%

-7.32%

-10.06%

iETH v1 (IETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 503.82K
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$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

121.23
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什麼是iETH v1 (IETH)

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IETH 兌換爲當地貨幣

1 IETH 兌換 AUD
A$6,635.5629
1 IETH 兌換 GBP
3,296.9149
1 IETH 兌換 EUR
4,006.3776
1 IETH 兌換 USD
$4,173.31
1 IETH 兌換 MYR
RM18,779.895
1 IETH 兌換 TRY
146,441.4479
1 IETH 兌換 JPY
¥657,588.4567
1 IETH 兌換 RUB
433,982.5069
1 IETH 兌換 INR
355,148.681
1 IETH 兌換 IDR
Rp68,414,907.0864
1 IETH 兌換 PHP
246,600.8879
1 IETH 兌換 EGP
￡E.212,504.9452
1 IETH 兌換 BRL
R$25,624.1234
1 IETH 兌換 CAD
C$5,967.8333
1 IETH 兌換 BDT
498,752.2781
1 IETH 兌換 NGN
6,480,274.0349
1 IETH 兌換 UAH
175,195.5538
1 IETH 兌換 VES
Bs208,665.5
1 IETH 兌換 PKR
Rs1,161,473.9061
1 IETH 兌換 KZT
2,189,527.0915
1 IETH 兌換 THB
฿144,396.526
1 IETH 兌換 TWD
NT$136,258.5715
1 IETH 兌換 CHF
Fr3,714.2459
1 IETH 兌換 HKD
HK$32,426.6187
1 IETH 兌換 MAD
.د.م41,858.2993