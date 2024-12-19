iETH v1 價格 (IETH)
今天 iETH v1 (IETH) 的實時價格爲 4,173.31 USD。目前其市值爲 $ 503.82K USD。IETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iETH v1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- iETH v1 當天價格變化爲 -7.32%
- 其循環供應量爲 121.23 USD
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今天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -327.364145559446。
在過去30天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +641.9443868340。
在過去60天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,374.9370432760。
在過去90天內，iETH v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,243.007004837006。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -327.364145559446
|-7.32%
|30天
|$ +641.9443868340
|+15.38%
|60天
|$ +1,374.9370432760
|+32.95%
|90天
|$ +1,243.007004837006
|+42.42%
iETH v1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-3.28%
-7.32%
-10.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 IETH 兌換 AUD
A$6,635.5629
|1 IETH 兌換 GBP
￡3,296.9149
|1 IETH 兌換 EUR
€4,006.3776
|1 IETH 兌換 USD
$4,173.31
|1 IETH 兌換 MYR
RM18,779.895
|1 IETH 兌換 TRY
₺146,441.4479
|1 IETH 兌換 JPY
¥657,588.4567
|1 IETH 兌換 RUB
₽433,982.5069
|1 IETH 兌換 INR
₹355,148.681
|1 IETH 兌換 IDR
Rp68,414,907.0864
|1 IETH 兌換 PHP
₱246,600.8879
|1 IETH 兌換 EGP
￡E.212,504.9452
|1 IETH 兌換 BRL
R$25,624.1234
|1 IETH 兌換 CAD
C$5,967.8333
|1 IETH 兌換 BDT
৳498,752.2781
|1 IETH 兌換 NGN
₦6,480,274.0349
|1 IETH 兌換 UAH
₴175,195.5538
|1 IETH 兌換 VES
Bs208,665.5
|1 IETH 兌換 PKR
Rs1,161,473.9061
|1 IETH 兌換 KZT
₸2,189,527.0915
|1 IETH 兌換 THB
฿144,396.526
|1 IETH 兌換 TWD
NT$136,258.5715
|1 IETH 兌換 CHF
Fr3,714.2459
|1 IETH 兌換 HKD
HK$32,426.6187
|1 IETH 兌換 MAD
.د.م41,858.2993