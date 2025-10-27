Hypr（HYPR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00173228 24H最高價 $ 0.00187002 歷史最高 $ 0.00874279 最低價 $ 0.00118399 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +2.15% 漲跌幅（7D） +19.72%

Hypr（HYPR）目前實時價格為 $0.00182564。過去 24 小時內，HYPR 的交易價格在 $ 0.00173228 至 $ 0.00187002 之間波動，市場活躍度顯著。HYPR 的歷史最高價為 $ 0.00874279，歷史最低價為 $ 0.00118399。

從短期表現來看，HYPR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +2.15%，過去 7 天內累計變動為 +19.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hypr（HYPR）市場資訊

市值 $ 1.39M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.83M 流通量 760.00M 總供應量 1,000,000,000.0

Hypr 的目前市值為 $ 1.39M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYPR 的流通量為 760.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.83M。