HyperSwap 今日價格

HyperSwap (SWAP) 今日實時價格為 $ 0.01535908，過去 24 小時內變化了 4.09%。目前 SWAP 兌 USD 的匯率為 $ 0.01535908 每 SWAP。

HyperSwap 目前市值在 $ 1,067,580 排名第 #-，流通供應量為 69.51M SWAP。過去 24 小時內，SWAP 的交易價格在 $ 0.0153589（低點）和 $ 0.01592952（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158851，而歷史最低價為 $ 0.01231935。

短期表現方面，SWAP 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -7.23%。過去一天，總交易量達到 $ 1.60K。

HyperSwap（SWAP）市場資訊

市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 成交量（24H） $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K 完全稀釋市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 流通量 69.51M 69.51M 69.51M 總供應量 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638

HyperSwap 的目前市值為 $ 1.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.60K。SWAP 的流通量為 69.51M，總供應量是 92827000.63501638，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.43M。