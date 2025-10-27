Hyperbeat USDT 目前實時價格為 1.075 USD。跟蹤 HBUSDT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 HBUSDT 價格趨勢。Hyperbeat USDT 目前實時價格為 1.075 USD。跟蹤 HBUSDT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 HBUSDT 價格趨勢。

更多關於 HBUSDT

HBUSDT 價格資訊

HBUSDT 代幣經濟

HBUSDT 價格預測

1 HBUSDT 兌換為 USD 的實時價格：

$1.073
$1.073$1.073
-0.30%1D
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:10:32 (UTC+8)

Hyperbeat USDT（HBUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.068
$ 1.068$ 1.068
24H最低價
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24H最高價

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

-0.37%

-0.13%

-0.14%

-0.14%

Hyperbeat USDT（HBUSDT）目前實時價格為 $1.075。過去 24 小時內，HBUSDT 的交易價格在 $ 1.068$ 1.086 之間波動，市場活躍度顯著。HBUSDT 的歷史最高價為 $ 1.27，歷史最低價為 $ 0.701228

從短期表現來看，HBUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 -0.13%，過去 7 天內累計變動為 -0.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperbeat USDT（HBUSDT）市場資訊

$ 128.74M
$ 128.74M$ 128.74M

--
----

$ 128.74M
$ 128.74M$ 128.74M

119.71M
119.71M 119.71M

119,713,999.5339822
119,713,999.5339822 119,713,999.5339822

Hyperbeat USDT 的目前市值為 $ 128.74M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HBUSDT 的流通量為 119.71M，總供應量是 119713999.5339822，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 128.74M

Hyperbeat USDT（HBUSDT）價格歷史 USD

今天內，Hyperbeat USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.001483463553779
在過去30天內，Hyperbeat USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0401789850
在過去60天內，Hyperbeat USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0479560725
在過去90天內，Hyperbeat USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0603071131762656

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001483463553779-0.13%
30天$ +0.0401789850+3.74%
60天$ +0.0479560725+4.46%
90天$ +0.0603071131762656+5.94%

Hyperbeat USDT 價格預測 (USD)

Hyperbeat USDT（HBUSDT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Hyperbeat USDT（HBUSDT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Hyperbeat USDT 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Hyperbeat USDT 價格預測

HBUSDT 兌換為當地貨幣

Hyperbeat USDT（HBUSDT）代幣經濟

了解 Hyperbeat USDT（HBUSDT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 HBUSDT 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Hyperbeat USDT (HBUSDT) 的其他問題

Hyperbeat USDT（HBUSDT）今日價格是多少？
HBUSDT 實時價格為 1.075 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 HBUSDT 兌 USD 的價格是多少？
目前 HBUSDT 兌 USD 的價格為 $ 1.075。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Hyperbeat USDT 的市值是多少？
HBUSDT 的市值為 $ 128.74M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
HBUSDT 的流通供應量是多少？
HBUSDT 的流通供應量為 119.71M USD
HBUSDT 的歷史最高價（ATH）是多少？
HBUSDT 的歷史最高價是 1.27 USD
HBUSDT 的歷史最低價（ATL）是多少？
HBUSDT 的歷史最低價是 0.701228 USD
HBUSDT 的交易量是多少？
HBUSDT 的 24 小時實時交易量為 -- USD
HBUSDT 今年會漲嗎？
HBUSDT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 HBUSDT 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:10:32 (UTC+8)

Hyperbeat USDT（HBUSDT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

