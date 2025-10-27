Hyperbeat USDT（HBUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 24H最低價 $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24H最高價 24H最低價 $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 24H最高價 $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 歷史最高 $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 最低價 $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 漲跌幅（1H） -0.37% 漲跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -0.14% 漲跌幅（7D） -0.14%

Hyperbeat USDT（HBUSDT）目前實時價格為 $1.075。過去 24 小時內，HBUSDT 的交易價格在 $ 1.068 至 $ 1.086 之間波動，市場活躍度顯著。HBUSDT 的歷史最高價為 $ 1.27，歷史最低價為 $ 0.701228。

從短期表現來看，HBUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 -0.13%，過去 7 天內累計變動為 -0.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperbeat USDT（HBUSDT）市場資訊

市值 $ 128.74M$ 128.74M $ 128.74M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 128.74M$ 128.74M $ 128.74M 流通量 119.71M 119.71M 119.71M 總供應量 119,713,999.5339822 119,713,999.5339822 119,713,999.5339822

Hyperbeat USDT 的目前市值為 $ 128.74M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HBUSDT 的流通量為 119.71M，總供應量是 119713999.5339822，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 128.74M。