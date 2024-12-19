HXRO 價格 (HXRO)
今天 HXRO (HXRO) 的實時價格爲 0.01112057 USD。目前其市值爲 $ 6.89M USD。HXRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HXRO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.87K USD
- HXRO 當天價格變化爲 -5.90%
- 其循環供應量爲 620.39M USD
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今天內，HXRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00069804208747005。
在過去30天內，HXRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0140099565。
在過去60天內，HXRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0130085047。
在過去90天內，HXRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004515238719206435。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00069804208747005
|-5.90%
|30天
|$ +0.0140099565
|+125.98%
|60天
|$ +0.0130085047
|+116.98%
|90天
|$ +0.004515238719206435
|+68.36%
HXRO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.53%
-5.90%
+1.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.
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|1 HXRO 兌換 AUD
A$0.017792912
|1 HXRO 兌換 GBP
￡0.0087852503
|1 HXRO 兌換 EUR
€0.0106757472
|1 HXRO 兌換 USD
$0.01112057
|1 HXRO 兌換 MYR
RM0.050042565
|1 HXRO 兌換 TRY
₺0.3899983899
|1 HXRO 兌換 JPY
¥1.7429269361
|1 HXRO 兌換 RUB
₽1.1503117608
|1 HXRO 兌換 INR
₹0.9465829184
|1 HXRO 兌換 IDR
Rp182.3043970608
|1 HXRO 兌換 PHP
₱0.6581153326
|1 HXRO 兌換 EGP
￡E.0.5665930415
|1 HXRO 兌換 BRL
R$0.0695035625
|1 HXRO 兌換 CAD
C$0.0159024151
|1 HXRO 兌換 BDT
৳1.328908115
|1 HXRO 兌換 NGN
₦17.294710464
|1 HXRO 兌換 UAH
₴0.4667303229
|1 HXRO 兌換 VES
Bs0.56714907
|1 HXRO 兌換 PKR
Rs3.0941873968
|1 HXRO 兌換 KZT
₸5.8130555561
|1 HXRO 兌換 THB
฿0.3839932821
|1 HXRO 兌換 TWD
NT$0.3630866105
|1 HXRO 兌換 CHF
Fr0.0098973073
|1 HXRO 兌換 HKD
HK$0.0864068289
|1 HXRO 兌換 MAD
.د.م0.1109832886